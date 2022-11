Coupe du monde 2022: Haaland donne ses favoris pour le Mondial au Qatar

Dans une interview accordée à la BBC, Erling Haaland a dévoilé ses équipes favorites pour la Coupe du monde 2022. L’attaquant de Manchester City, qui ne sera pas au Qatar avec la Norvège, mise sur quatre nations, dont la France.

Erling Haaland ne disputera pas la Coupe du monde 2022. L’attaquant de Manchester City n’a pas obtenu son ticket avec la Norvège, qui a terminé à la troisième place de son groupe de qualification pour le Qatar, derrière les Pays-Bas et la Turquie. Le buteur de 22 ans va donc regarder le Mondial à la télévision. Avec une certaine frustration.

"J’aurais aimé jouer la Coupe du monde, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais en profiter pour me reposer et je vais m’entraîner. Je vais me préparer pour le rester de la saison afin d'être prêt pour le prochain match après la trêve", a expliqué Haaland dans une interview accordée à la BBC.

Il veut disputer un grand tournoi avec la Norvège

Invité à donner son favori pour ce Mondial au Moyen-Orient, le colosse d’1,95m n’a pas voulu miser sur une seule nation. "Je ne peux pas donner qu’un favori car il y a trop de bonnes équipes", a-t-il expliqué, avant de dégager quatre prétendants, dont les Bleus: "Je dirais le Brésil, l’Argentine, la France et peut-être l’Angleterre."

Auteur de 21 buts en 23 sélections sous le maillot norvégien, Haaland espère pouvoir lui aussi participer à une grande compétition avec son pays dans les années à venir. Une Coupe du monde ou un Euro: "C’est l’objectif. Nous savons que c’est difficile mais dans le futur, je pense que nous serons capables de le faire".