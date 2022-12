Coupe du monde 2022: "Il peut être fier de ce qu'il a fait", Lloris a parlé avec Kane après son penalty raté

En conférence de presse mardi à la veille de la demie de Coupe du monde 2022 face au Maroc (mercredi à 20h), Hugo Lloris a rendu hommage à Harry Kane. Malgré le penalty raté samedi dernier lors du quart face à la France, l'attaquant anglais peut "être fier de ce qu'il a fait" selon son ami.

Le temps file rapidement en Coupe du monde. L'équipe de France a battu l'Angleterre (2-1) samedi et se projette désormais vers une demi-finale face au Maroc, qui aura lieu ce mercredi (20h). Les Three Lions sont rentrés chez eux, avec des regrets, à l'image du second penalty obtenu et loupé par Harry Kane.

"Des grands joueurs ont aussi loupé des penalties"

Coéquipier à Tottenham du capitaine anglais, Hugo Lloris a eu des mots pour son ami ce mardi en conférence de presse. "On a échangé des messages après le match, a confié l'homme aux 143 sélections sous le maillot bleu. Ce n'était pas aisé de trouver les mots après un match aussi dur. Je pense qu'il a besoin de repos mais c'est un moment difficile forcément pour l'équipe nationale anglaise et pour lui. Mais je pense qu'il peut être fier, de ce qu'il a fait pour sa sélection durant cette Coupe du monde."

Auteur d'un premier penalty réussi en seconde période pour égaliser, Harry Kane a manqué le second après le but d'Olivier Giroud. "Dans l'histoire du football, des grands joueurs ont aussi loupé des penalties importants dans leur carrière comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, a rappelé celui qui côtoie l'attaquant anglais depuis 2012 à Tottenham. Je suis sûr qu'il remettra son maillot pour aider son club et sa sélection."

A bientôt 36 ans, Hugo Lloris a lui montré de quoi il était capable contre l'Angleterre, où il a réalisé six parades. Pointé comme le maillon faible avant la partie par la presse anglaise, le portier a répondu présent sur le terrain et peut toujours ambitionner avec ses coéquipiers un nouveau titre mondial.