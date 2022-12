Angleterre-France: "Je pars du bon côté, il doit le sentir", Lloris raconte ses duels avec Kane

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France face à l’Angleterre, samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (2-1), Hugo Lloris est revenu sur ses deux face-à-face sur penalty avec Harry Kane, son coéquipier à Tottenham.

Ils s’entraînent tous les jours ensemble depuis près de dix ans. Autant dire qu’Hugo Lloris et Harry Kane n’ont aucun secret l’un pour l’autre sur le terrain. Les deux coéquipiers de Tottenham ont donc vécu un moment particulier lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre, samedi au Qatar (2-1). D’autant que le scénario du match les a mis face-à-face à deux reprises sur la pelouse du stade Al-Bayt, à Al-Khor. Lors de deux pénalties sifflés en faveur des Britanniques par l'arbitre de la rencontre.

A la 54e, Kane n’a pas tremblé pour tromper Lloris d’une frappe sèche qui a pris le capitaine des Bleus à contrepied. En revanche, l’avant-centre des Three Lions s’est manqué sur sa deuxième tentative, en fin de match, lorsqu’il a envoyé sa frappe largement au-dessus de la cage défendue par son partenaire de club. De quoi précipiter la défaite des Anglais.

"Je me dis qu’il va changer"

Au lendemain de ce match haletant, Lloris est revenu sur ses duels avec Kane dans une vidéo postée par l’équipe de France sur les réseaux. "Sur le premier, on se connaît tellement que je me dis qu’il va changer. Mais il est resté sur la tendance, explique le recordman de sélections chez les Bleus (153). Sur le deuxième, je pars du bon côté. Il doit certainement le sentir donc il lève un peu et force un peu le geste. C’est un moment important du match. Il y en a eu d’autres également, mais tant mieux que ça nous sourit."

Après ce choc fratricide, Lloris a désormais le regard tourné vers le Maroc. Les champions du monde ont rendez-vous mercredi avec les Lions de l’Atlas pour une demi-finale historique. En espérant atteindre pour la quatrième fois de leur histoire la finale d’un Mondial, après 1998, 2006 et 2018.