Coupe du monde 2022: Iñaki Williams choisit le Ghana

International espagnol chez les jeunes, Inaki Williams a choisi, à 28 ans, de jouer pour le Ghana. Pour la première fois, son sélectionneur vient de l'appeler pour défendre les couleurs de son pays en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Iñaki Williams en route pour la Coupe du monde. L'attaquant de l'Athletic Club de Bilbao a été selectionné par la Ghana pour participer aux prochains matchs amicaux des Etoiles Noires, contre le Brésil et le Nicaragua les 23 et 27 septembre prochain. Le match face au Brésil se jouera en France, au Havre.

Ces deux matchs auront pour objectif de préparer le Mondial qui se jouera exceptionnellement à l'automne (20 novembre-18 décembre). Le Ghana a été tiré dans un groupe homogène, avec le Portugal - qui fait office de favori du groupe -, l'Uruguay et la Corée du Sud.

"Le temps est venu pour moi de retrouver mes origines"

International espagnol dans les catégories de jeunes, Iñaki Williams, qui possède la double nationalité grâce à ses parents, a finalement choisi de jouer pour le Ghana, alors qu'il vient de fêter ses 28 ans.

"Chaque pas que l'on fait a un sens, un regard vers l'avenir qui laisse lui-même une trace. Un héritage. Mes parents m'ont élevé avec des valeurs basées sur l'humilité, le respect et l'amour, se justifie-t-il dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. C'est pourquoi je sens que le moment est venu pour moi de retrouver mes origines, et l'Afrique et le Ghana qui signifient tant pour moi et ma famille", avait-il confié dans une vidéo publiée le 5 juillet dernier.

L'attaquant de Bilbao devrait, en principe, disputer sa première Coupe du monde. Passé par les catégories de jeunes de l'Espagne, il n'avait jamais eu sa chance en compétition officielle avec l'Equipe A.

Sorti blessé contre Cadix le 29 août dernier, Iñaki Williams a eu une grosse frayeur. Il s'est blessé aux ligaments de la cheville. Alors qu'il paraissait évident qu'il manquerait son premier match de Liga depuis six ans, et qu'il serait incertain pour la liste ghanéenne, il s'est remis plus vitre que prévu. Il a même pu tenir sa place le week-end dernier contre l'Espanyol et maintenir son incroyable série de matchs consécutifs portée désormais à 237.