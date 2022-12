Coupe du monde 2022: "Je ne vais jamais digérer", Mbappé revient sur son douloureux échec au Mondial

Sauveur du Paris Saint-Germain ce mercredi soir contre Strasbourg en Ligue 1 (2-1), Kylian Mbappé s’est pour la première fois étendu sur la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine. Même si cet échec l’a profondément touché, l’attaquant du PSG promet que ça ne l'empêchera pas de vouloir "ramener tous les trophées dans la capitale".

En dehors d’un petit tweet, il n’avait pas pris publiquement la parole depuis la rocambolesque finale de la Coupe du monde 2022. C’est désormais chose faite. Sauveur du Paris Saint-Germain au bout du temps additionnel ce mercredi soir pour la reprise du club de la capitale en Ligue 1 contre Strasbourg (victoire 2-1), Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte pour revenir sur le douloureux échec vécu au Qatar.

>> Revivez PSG-Strasbourg (2-1)

"Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible, a indiqué le meilleur buteur du Mondial (huit réalisations). J’ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir."

De retour au PSG trois jours après la finale perdue

Malgré l’immense déception de la défaite contre l’Argentine et le repos accordé par son club après le Mondial, Mbappé est revenu à l’entraînement seulement trois jours après la finale du Mondial.

"Le message était simple, c’était de montrer que, peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale", a clamé l’attaquant parisien. En claquant son 13e but de la saison en Ligue 1, le 20e toutes compétitions confondues, il a en tout cas prouvé qu’il était prêt à repartir de l’avant.