Coupe du monde 2022: l'Allemagne envisage une action en justice contre la FIFA après l'interdiction du brassard arc-en-ciel

La Fédération allemande de football (DFB) envisage une procédure judiciaire contre la FIFA, qui a interdit le port du brassard arc-en-ciel "One Love" contre toutes les discriminations.

La FIFA va-t-elle devoir s'expliquer devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les prochains jours? La fédération allemande de football (DFB) pourrait mener une action en justice contre l'instance dirgeante du football mondial, dans le cadre de la controverse concernant le port du brassard "One Love" à la Coupe du monde au Qatar.

Les dirigeants allemands déplorent que leur capitaine Manuel Neuer et ceux de six autres sélections nationales européennes aient été interdits de porter ce brassard multicolore symbolisant la lutte contre toutes les discriminations (et notamment celles anti-LGBTQ+). La FIFA a fait savoir qu'un carton jaune pourrait être infligé aux joueurs portant ce brassard avec un texte qu'elle considère être un message politique (et donc interdit). "La DFB examine pour voir si cette mesure de la FIFA est légale", a fait savoir un porte-parole de la fédération allemande, cité par Die Welt.

Le TAS peut prononcer une mesure provisoire

La DFB pourrait saisir le TAS avec une requête en urgence. Dans ce cas, l'institution internationale basée à Lausanne peut ordonner des mesures provisoires ou suspendre l’exécution d’une décision dont il est fait appel. Une telle décision pourrait permettre aux capitaines qui le souhaitent de porter ce brassard sans risquer de sanction sportive.

La menace de la FIFA a provoqué, en Allemagne, la fin d'un partenariat entre la fédération et l'enseigne de supermarchés REWE. Cette dernière a déclaré être "obligée de se distancer clairement de la FIFA et de renoncer à ses droits de publicité, particulièrement dans le contexte du Mondial".

En conférence de presse, avant le match Allemagne-Japon (mercredi 14h, groupe E), le sélectionneur Hansi Flick a estimé "dommageable" de ne pas pouvoir "porter un message sur les droits humains". Avec prudence, le milieu Joshua Kimmich a partagé cet avis: "C'est important en tant que joueur de prendre avantage de notre tribune pour dire des choses, mais on doit rester concentrés sur le sportif".