Coupe du monde 2022: l'Espagne, le Canada et Ghana s'imposent en amical

A six jours de son entrée en lice dans le Mondial, l'Espagne a battu la Jordanie (3-1) jeudi soir lors de son seul match amical d'avant-Mondial. De son côté, le Canada a triomphé du Japon (2-1) là où le Ghana a été plus fort que la Suisse (2-0).

A quelques jours de la Coupe du monde, qui débutera ce dimanche, plusieurs nations ont opté pour une rencontre amicale. Pour son unique match d'avant-Mondial, l'Espagne a dominé la Jordanie (3-1) jeudi soir à Amman, un match qui a permis à Luis Enrique de donner du temps de jeu à presque tous ses joueurs.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

A six jours de son premier match du Mondial 2022 contre le Costa Rica mercredi 23 novembre dans le groupe E, l'Espagne semble prête. Le prodige du FC Barcelone Ansu Fati a donné l'avantage aux siens dès la 13e minute, et son coéquipier en club Gavi a doublé la mise à la 56e sur un ballon mal repoussé par la défense jordanienne, avant le but du 3-0 signé Nico Williams (84e). Dans le temps additionnel, Hamza Al Daradreh a réduit l'écart à la suite d'une erreur défensive de Cesar Azpilicueta (90e+2), qui a manqué de lucidité sur un centre.

Pour cette rencontre, Luis Enrique avait demandé de pouvoir effectuer 11 changements. Par conséquent, la rencontre ne sera pas comptabilisée par la FIFA comme un match officiel. En l'absence de José Gaya, qui s'est fait une légère entorse à la cheville droite à l'entraînement mercredi, c'est le Franco-Espagnol Aymeric Laporte qui a officié au poste d'arrière gauche jusqu'à son remplacement par Jordi Alba à la 58e. Un coup tactique que Luis Enrique pourrait réitérer au Mondial? Il faudra attendre mercredi, face au Costa Rica, pour le premier rendez-vous de la Roja dans la compétition.

Le Canada bat le Japon, la Suisse perd face au Ghana

Dans les autres affiches de la journée, le Ghana s'est imposé face à la Suisse (2-0) dans la chaleur des Emirats arabes unis (34°C), là où le Canada a triomphé du Japon (2-1) à Dubaï. Les Canadiens ont gagné de justesse sur un but tardif de Lucas Cavallini alors que c'est la formation asiatique qui avait ouvert le score dès la 9e minute par Yuki Soma. Après l'égalisation signée Steven Vitoria à la 21e à la suite d'un corner donné par Junior Hoillet, l'attaquant de Vancouver Lucas Cavallini convertissait à la 93e minute un penalty consécutif à une faute de Miki Yamane sur Richie Laryea.

Mohammed Salisu (70e) et Antoine Semenyo, bien servi par le Rennais Kamaldeen Sulemana (74e). ont eux offert la victoire au Ghana. Pour cette rencontre, le sélectionneur de la Suisse Murat Yakin avait ménagé Ricardo Rodriguez (Torino) et Djibril Sow (Eintracht Francfort), deux titulaires indiscutables mais très utilisés en club. Yakin a donc testé pour la première fois une défense à trois Akanji-Schär-Cömert, inédite sous son mandat, et peu susceptible d'être reconduite pendant le Mondial.

Au Qatar, le Canada, qui disputera sa première Coupe du monde depuis 1986, entrera en lice le 23 novembre face à la Belgique dans le groupe F, où évoluent aussi la Croatie et le Maroc, tandis que le Japon jouera son premier match le même jour contre l'Allemagne avant de croiser l'Espagne et le Costa Rica dans le très relevé groupe E.

La Nati, quart de finaliste du dernier Euro, aura un premier tour très difficile dans le groupe G où elle sera opposée tour à tour au Cameroun (le 24 novembre), au Brésil (le 28) puis à la Serbie (le 2 décembre). Le Ghana attaquera lui sa compétition dans le groupe H par le Portugal le 24 novembre avant la Corée du Sud (le 28) puis l'Uruguay (le 2 décembre).