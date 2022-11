Coupe du monde 2022: la liste de l'Espagne, avec Ansu Fati mais sans Sergio Ramos

Luis Enrique a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs espagnols sélectionnés pour le Mondial disputé au Qatar. Le sélectionneur s'est félicité du retour d'Ansu Fati mais n'a pas voulu s'étendre sur l'absence de Sergio Ramos malgré son bon début de saison au PSG.

Outre l'absence attendue de David De Gea, le gardien ne veut pas d'un rôle de remplaçant, Sergio Ramos est le grand absent de la liste de l'Espagne pour la Coupe du monde du monde disputée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Malgré un retour au premier plan avec le Paris Saint-Germain cette saison, le défenseur de 36 ans n'apas eu les faveurs de Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol a choisi de se passer du champion du monde 2010 et n'a pas voulu justifier son choix.

"J'ai pour règle de ne pas parler des absences. Cela arrive à tous les sélectionneurs. Je ne vais pas juger ceux qui ne sont pas sur la liste, a lancé le technicien ce vendredi face à la presse. Je remercie tous ceux qui ont joué. Les plus importants sont les 26 qui sont là. [...] Les absents, je préfère ne pas faire de commentaire. Je vous laisse le faire."

Enrique a misé sur la jeunesse de Guillamon

Plutôt que Sergio Ramos, Luis Enrique a opté pour la jeunesse d'Hugo Guillamon. A 22 ans, celui qui joue en sentinelle devant la défense avec Valence figure bien dans la liste de la Roja en tant que défenseur central. Appelé pour la première fois en juin 2021, Hugo Guillamon a disputé trois matchs au sein de la chanière espagnole. Une performance jugée suffisante pour lui offrir son billet au Qatar et ainsi laisser l'expérimenté Sergio Ramos (180 sélections) à la maison.

Convoqué pour le Mondial avec le Maroc et coéquipier de Sergio Ramos au PSG, Achraf Hakimi lui a exprimé son soutien après cette non-sélection: "Sergio Ramos meilleur défenseur du monde". À l'inverse de leur partenaire, Carlos Soler et Pablo Sarabia verront le Qatar et auront une chance d'affronter le Costa Rica, l'Allemagne et le Japondans le groupe E.

"Ansu Fati a été l'un des doutes jusqu'à la dernière minute"

Le reste de la liste de Luis Enrique ne comporte pas de surprise sinon les présences de Yeremi Pino et d'Ansu Fati. Si l'ailier de Villarreal est bien là malgré un début de saison mitigé en club (un but en 19 apparitions), le phénomène du Barça a rassuré le sélectionneur sur son état de forme et a fini par arracher sa place parmi les 26 sur le gong.

"Ansu Fati a été l'un des doutes jusqu'à la dernière minute, a même précise le technicien après le dévoilement de sa liste. Son niveau footballistique est incontestable. [...] L'illusion de pouvoir récupérer la meilleure version d'Ansu a influencé cette décision. En est-il proche? Nous le verrons. En le regardant s'entraîner, je le verrai. Au Barça, il a plus joué, mais il n'est pas redevenu un titulaire à cause de la concurrence."

La liste de l'Espagne pour le Mondial



· Gardiens: Unai Simon (Athletic Bilbao/ESP), Robert Sanchez (Brighton/ENG), David Raya (Brentford/ENG).



· Défenseurs: Dani Carvajal (Real Madrid/ESP), César Azpilicueta (Chelsea/ENG), Eric Garcia (FC Barcelone/ESP), Hugo Guillamon (Valence CF/ESP), Pau Torres (Villarreal/ESP), Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), Jordi Alba (FC Barcelone/ESP), José Gaya (Valence CF/ESP).



· Milieux: Sergio Busquets (FC Barcelone/ESP), Rodri (Manchester City/ENG), Pablo Martín Paez Gaviria 'Gavi' (FC Barcelone/ESP), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/FRA), Marcos Llorente (Atlético Madrid/ESP), Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri' (FC Barcelone/ESP), Koke (Atlético Madrid/ESP).



· Attaquants: Ferran Torres (FC Barcelone/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Yeremi Pino (Villarreal/ESP), Alvaro Morata (Atlético Madrid/ESP), Marco Asensio (Real Madrid/ESP), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/FRA), Dani Olmo (RB Leipzig/GER), Ansu Fati (FC Barcelone/ESP).