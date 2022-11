Coupe du monde 2022: l'Italie ne digère pas, Bernardeschi veut que le vainqueur de l'Euro soit directement qualifié pour le Mondial

Champion d'Europe l'an dernier avec l'Italie, l'attaquant Federico Bernardeschi propose que la sélection qui remporte l'Euro soit automatiquement qualifiée pour la Coupe du monde suivante.

Ce sont évidemment les grands absents de ce Mondial. Sacrés champions d’Europe il y a un an et demi, les Italiens n’ont pas réussi à se qualifier pour le rendez-vous au Qatar. Eliminés par la Macédoine du Nord en demi-finales des qualifications, ils ont connu l’une des plus grandes désillusions de leur histoire.

>> Toute l'actu du Mondial 2022 en direct

Une nouvelle catastrophe après leur élimination dès les phases de poules de la Coupe du monde 2014 et leur absence en 2018. Une anomalie, aussi, aux yeux de Federico Bernardeschi. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce vendredi, l’attaquant international italien (39 sélections) déplore l’absence de la Squadra Azzurra. Et formule une étonnante proposition.

"C'est absurde"

"Je suis champion d'Europe et je n'ai jamais joué un Mondial : c'est absurde. Les nations qui remportent les divers tournois continentaux devraient être qualifiées directement pour la Coupe du monde", lance l’ancien joueur de la Juventus Turin, qui évolue depuis l'été dernier à Toronto.

Au cours de cet entretien, Bernardeschi donne également son avis sur les premiers matchs du Mondial, en revenant notamment sur la bonne performance d’Adrien Rabiot lors de la victoire des Bleus contre l’Australie (4-1) mardi : "Je le voyais tous les jours à l'entraînement et je n'avais aucun doute sur ses qualités. Je suis très content pour Adri car je sais ce que ça veut dire d’être critiqué injustement. La Juventus aurait dû le prolonger il y a plusieurs mois. Où trouvez-vous un joueur d’1m90 (1m88 en réalité, ndlr) avec une telle progression ?"

Pour Rabiot et ses partenaires, le deuxième match du Mondial est programmé samedi contre le Danemark (17h). Les Bleus pourraient en profiter pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale.