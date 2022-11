Italie: Pafundi a débuté en sélection à seulement 16 ans et après 22 minutes en Serie A

Simone Pafundi est devenu le troisième plus jeune joueur de l'Italie après son entrée en jeu ce mercredi contre l'Albanie (3-1). Le milieu offensif de 16 ans n'a pourtant presque jamais joué en Serie A avant d'obtenir sa première cape sous le maillot de la Nazionale.

Leonardo Bonucci a dû prendre un sacré coup de vieux ce mercredi lors du match amical de l'Italie remporté face à l'Albanie (3-1). Pendant quelques instants, quelques secondes avant d'être lui-même remplacé, le défenseur de 35 ans a cotôyé Simone Pafundi sous le maillot de la Nazionale.

Si le taulier de la Juventus reste le capitaine de l'équipe nationale, il a assisté aux débuts du phénomène de l'Udinese. A seulement 16 ans, huit mois et deux jours, le milieu offensif a fêté sa première cape. C'est simple, aucun Italien n'a débuté plus jeune en sélection depuis 111 ans et Rodolfo Gavinelli (en 1911) et Renzo De Vecchi (en 1910). Présenté comme un joueur fin techniquement et doté d'une belle vision du jeu par les médias transalpins, le gaucher semble déjà tout avoir pour devenir le nouveau chouchou des tifosi.

22 minutes en Serie A

Championne d'Europe mais incapable de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe d'Italie a entamé sa mue avec un net rajeunissement de son effectif. Maintenu malgré son échec dans la course au Mondial, Roberto Mancini semble vouloir faire une belle place aux jeunes dans son effectif. Après le détonnant Wilfried Gnonto, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Nazionale à 18 ans et 222 jours en juin dernier, place donc à Simone Pafundi.

Mais si l'attaquant aujourd'hui à Leeds n'avait jamais joué en Serie A avant de s'exiler en Suisse et d'être sélectionné, le milieu offensif formé l'Udinese a joué en première division italienne... Enfin, il y a fait une apparition de 22 minutes en mai 2022 lors d'un carton de son club face à la Salernitana en devenant le premier de la génération 2006 à jouer dans l'élite. Depuis, Simone Pafundi s'est contenté de six présences dans le groupe avec l'équipe première en 2022-2023, sans jamais quitter le banc.

De belles stats chez les jeunes

Malgré son inexpérience du haut-niveau, le milieu offensif s'est forgé une belle réputation chez les jeunes. En 36 rencontres disputées avec la Primavera de l'Udinese lors des trois dernières saisons, Simon Pafundi a inscrit 9 buts et délivré 15 passes décisives. Idem chez les U17 italiens où sa belle activité et sa vision ont fait des merveilles avec 4 réalisations et 2 offrandes en seulement 5 matchs. Suffisant pour convaincre Roberto Mancini de lui faire un joli cadeau cette semaine avec les A.

Né le 14 mars 2006, Simone Pafundi n'avait donc que trois mois et 26 jours lorsque l'Italie a remporté sa denière Coupe du monde, le 9 juillet 2006 face à la France. Finalement, Leonardo Bonucci n'est peut-être pas le seul à avoir pris un coup de vieux en voyant débuter le nouveau prodige du football italien.