Coupe du monde 2022: l’Ukraine assure qu'elle jouera bien les barrages

Censée affronter l’Ecosse au mois de mars dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022, l’Ukraine assure, par le biais de son sélectionneur, que son équipe sera de la partie, malgré le conflit actuel entre les Ukrainiens et la Russie.

En raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, le sport est pour l’heure mis entre parenthèses sur le sol ukrainien. La Ligue de football du pays a même annoncé ce jeudi la suspension du championnat national. Vu la situation, la question sur une présence ou non de l’équipe nationale pour les barrages de la Coupe du monde pouvait se poser.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences sur le sport en direct

Mais le sélectionneur Oleksandr Petrakov refuse d’envisager un tel cas de figure et confirme que les siens seront de la partie pour affronter l’Ecosse le 24 mars: "Je crois qu’après notre victoire rapide (à la guerre), nous continuerons à nous préparer pour les matchs décisifs de l’équipe national d’Ukraine dans les barrages de la Coupe du monde", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par le Daily Mail.

L’entraîneur explique cette décision par un refus d’abandonner et la fierté de "présenter la grande nation sur le terrain de football."

"Nous devons être unis"

Pour l’heure, Petrakov admet que l’heure n’est pas au football et souhaite que ce conflit se termine le plus rapidement possible: "Dans de tels moments, le sport passe au second plan. L’essentiel est la vie, la paix, la tranquillité des gens." Si de nombreux habitants tentent de fuir les grandes villes, le sélectionneur ne compte pas quitter Kiev: "J’ai 64 ans, j’ai vécu à Kiev toute ma vie. Je suis ici maintenant, je ne vais nulle part et je suis prêt à aider mon pays."

À voir si le cas de la sélection ukrainienne sera abordé durant la réunion prévue ce vendredi par l’UEFA. Notons que les Fédérations de football suédoise, polonaise et tchèque ont annoncé leur refus de se rendre en Russie pendant les barrages.