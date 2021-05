Coupe du monde 2022: la Corée du Nord voudrait déclarer forfait en raison du Covid-19

La Corée du Nord pourrait déclarer forfait pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, par crainte de risques lié au Covid-19. D'après l'agence de presse Yonhap, la fédération nord-coréenne (PRKFA) a officiellement fait part de son souhait de se retirer de la compétition à la Confédération asiatique (AFC).

L'incertitude plane autour de la Coupe du monde 2022. Alors que des rumeurs s'étaient amplifiées autour de la volonté de certaines sélections nationales comme la Norvège de boycotter la compétition, invoquant le non-respect des droits de l'homme au Qatar, la Corée du Nord pourrait quitter le Mondial dès les qualifications pour une toute autre raison.

D'après les indiscrétions de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, la Corée du Nord voudrait déclarer forfait pour les qualifications au Mondial 2022, dont le coup d'envoi a déjà été donné. La Fédération nord-coréenne (PRKFA) aurait envoyé une demande officielle à la Confédération asiatique (AFC) dans le but de se retirer de la compétition, par crainte de risques liés à la pandémie de Covid-19.

La Corée du Nord doit affronter la Corée du Sud le 7 juin prochain mais la tenue du match est désormais remise en cause. Un responsable du ministère de l'unification sud-coréen a confié que des discussions étaient en cours entre la Confédération asiatique et la Corée du Nord : "L'AFC a demandé à la Corée du Nord de reconsidérer sa décision. Pour l'instant, nous attendrons que l'AFC termine son processus interne et informe notre gouvernement de la décision finale."

La dernière trêve internationale avait été annulée

Les qualifications à la Coupe du monde 2022 ont été lancées le 5 septembre dernier dans le groupe H dans lequel figure la Corée du Nord. Elles sont à ce jour bien engagées et les Nord-Coréens pointent à la 4e place, à égalité de points avec le Liban et la Corée du Sud.

Récemment, les derniers matchs des qualifications censés se dérouler au mois de mars dernier avaient été reportés par la Confédération asiatique. Pour rappel, la Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.