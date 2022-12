La cote du Maroc plus élevée contre la France que face à l'Espagne: comment se construit une cote de pari sportif

La France est favorite des sites de paris sportifs pour sa demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc, ce mercredi (20h). Clément, trader chez Winamax, détaille à RMC Sport les coulisses de la construction d’une cote.

Comment se construit une cote pour un pari sportif?

Il y a pas mal de facteurs. Avant tout, sur le foot comme le tennis, ce sont les précédents entre les équipes, la forme aussi de celle-ci. Est-ce qu’il y a un grand absent? Un impact player comme Kylian Mbappé pour la France ou LeBron James avec les Lakers, ont forcément une influence. On suit beaucoup le marché asiatique car il y a beaucoup de variations. On suit les évolutions. Un des bookmakers les plus connus au monde, Pinnacle, varie ses cotes par rapport aux mises reçues. A peine la fin du match de France-Angleterre, trente minutes après, on a ouvert les cotes. Le but du jeu, c’est de sortir en premier. Notre rôle, c’est d’être plus proactif que réactif. Dès qu’il y a une notification d’un média ou autre sur une information concernant le match, on va essayer de réadapter le plus rapidement possible.

La cote du Maroc a augmenté avec l'absence d'Aguerd

Comment gère-t-on les surprises comme le Maroc?

On s’adapte au marché. C’est quand même une grosse surprise de voir le Maroc en demi-finale. Contre l’Espagne (en huitièmes de finale, 0-0, 3 tab 0), elle était à 5.50. Le Maroc a fini premier de son groupe donc l’équipe avait démontré que ce n’était plus une surprise. La cote a ensuite été augmentée avec l’absence d’Aguerd et d’autres joueurs.

Avez-vous vu des gros gains sur le Maroc?

On a vu des supporters surtout des Marocains parier sur leur équipe fétiche comme Leicester en 2016 quand des fans ont parié sur leur équipe en Premier League. On a surtout vu beaucoup de paris contre le Portugal. Il y a eu de belles mises. Cela fait surtout plaisir pour un bookmaker de voir les outsiders gagner.

Comment les cotes peuvent évoluer?

Pour la victoire du Maroc qui est aujourd’hui 7.00 contre la France, cela peut être amené à baisser aux alentours de 6 s’il y a des retours parmi les joueurs marocains incertains. La France a toujours des difficultés face au bloc bas. Le point fort du Maroc, c’est aussi son jeu de tête et le jeu sur des ailes.

Trader nécessite de bien connaître le sport?

On est embauché car on est passionné. On suit les matchs et les émissions. Je suis fan de l’After Foot par exemple et on a beaucoup d’informations. On est toujours au taquet. La qualité d’un trader, c’est de connaître le sport.