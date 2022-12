France-Maroc: "Il faudra que je détruise mon ami", le jour où Mbappé a prédit son duel avec Hakimi

Dans une vidéo enregistrée en mai dernier, lors d’une tournée du PSG au Qatar, Kylian Mbappé chambre Achraf Hakimi en imaginant un possible Fance-Maroc à la Coupe du monde 2022. L’attaquant des Bleus annonce avec le sourire qu’il va être obligé de "détruire" son ami face aux Lions de l’Atlas.

Un chambrage prémonitoire. Dans une vidéo enregistrée en mai dernier, lors d’une tournée du PSG au Qatar, Kylian Mbappé s’imagine un duel entre la France et le Maroc à la Coupe du monde 2022. Casquette blanche, short et veste de survêtement aux couleurs du club de la capitale, le crack de Bondy plaisante en foulant la pelouse du stade d’Al-Rayyan, où les Bleus doivent disputer leur dernier match de groupe face à la Tunisie (finalement perdu 1-0 le 30 novembre). Achraf Hakimi est à ses côtés.

"Nous sommes ici à l’Education City Stadium, explique Mbappé en anglais, en s’adressant à la caméra. 40.000 personnes peuvent venir ici. France-Tunisie, j’espère que nous allons gagner. Et après nous jouerons contre le Maroc." Il lance alors, en regardant Hakimi avec un grand sourire: "Il faudra que je détruise mon ami." Le latéral droit des Lions de l’Atlas lui répond immédiatement: "Je vais le fracasser".

"Ça me brise un peu le cœur"

Mbappé éclate de rire et poursuit son chambrage: "Ça me brise un peu le cœur, mais vous savez, le football c’est le football. Je dois le détruire." Six mois plus tard, les deux potes du PSG vont vraiment se retrouver l’un contre l’autre au Qatar. La France et le Maroc ont rendez-vous ce mercredi au stade Al-Bayt d’Al-Khor (20h) pour une demi-finale de Coupe du monde historique. Mbappé et Hakimi, qui se sont déjà interpellés sur les réseaux, seront face-à-face dans leur couloir.

Après avoir sorti l’Angleterre en quarts (2-1), Bleus de Didier Deschamps tenteront d’atteindre pour la quatrième fois la finale d’un Mondial (après 1998, 2006 et 2018). Les Lions de l’Atlas, tombeurs du Portugal (1-0), rêvent de s’offrir la première de leur histoire, eux qui n’avaient jamais fait mieux qu’un 8e de finale jusqu’ ici (en 1986).