Coupe du monde 2022: la fédé camerounaise confirme la suspension d’Onana pour "raisons disciplinaires", et soutient Song

La Fecafoot a publié ce lundi un communiqué pour réagir à la mise à l’écart d’André Onana en équipe du Cameroun. Le gardien de l’Inter a été suspendu pour un problème disciplinaire avant le match nul face à la Serbie à la Coupe du monde 2022 (3-3).

Reverra-t-on André Onana dans cette Coupe du monde 2022? A priori non. Le gardien de 26 ans a été écarté de l’équipe du Cameroun avant le match nul face à la Serbie, ce lundi au Qatar (3-3). Interrogé à ce sujet après la rencontre, Rigobert Song a parlé d’un problème de discipline. "On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l'envie et sont capables de défendre les couleurs du pays", a précisé le sélectionneur des Lions indomptables, en laissant planer le doute sur le futur d’André Onana dans la compétition.

Quelques heures plus tard, la Fédération camerounaise a officiellement réagi dans un communiqué. La Fécafoot a confirmé que le portier de l’Inter était "suspendu temporairement" pour "raisons disciplinaires". L’instance en a profité pour apporter son "soutien indéfectible" à Rigobert Song "dans la mise en œuvre de sa politique visant à préserver la discipline, la solidarité, la complémentarité et la cohésion au sein de la sélection nationale".

"Instaurer une atmosphère apaisée"

La Fédération a également réitéré "son engagement à instaurer une atmosphère apaisée et, aussi, à mettre à la disposition du groupe un environnement favorable à la performance".

Après avoir été battus par la Suisse lors de leur premier match dans ce Mondial (1-0), les coéquipiers d’Eric-Maxim Choupo-Moting ont arraché un nul contre la Serbie. Actuellement troisièmes du groupe H, ils tenteront de se qualifier vendredi face au Brésil, qui a déjà son billet pour les 8es de finale en poche (20h).