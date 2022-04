Coupe du monde 2022: la FIFA dévoile "Hayya Hayya", première chanson officielle du tournoi

"Hayya Hayya (Better Together)" est le premier single de l'album officiel de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette chanson est interprétée par Trinidad Cardona, Davido et Aisha.

Pour cette Coupe du monde 2022, la FIFA a prévu une bande-son officielle. À quelques heures du tirage au sort des groupes, vendredi, un premier single a été dévoilé: Hayya Hayya (Better Together). Ce titre, aux sonorités R&B et reggae, est interprété par Trinidad Cardona, Davido et Aisha. La chanson sera jouée pour la première fois en public lors de la cérémonie du tirage au sort, au Centre des congrès de Doha.

Le reste de l'album dévoilé au fur et à mesure

"L’association entre la jeune star américaine Trinidad Cardona, le phénomène de l’afrobeat Davido et la sensation qatarienne Aisha permet de mélanger plusieurs genres et de rendre au mieux l’esprit de la Coupe du monde", souligne la FIFA.

Le reste de l'album officiel de la compétition sera dévoilé d'ici le 21 novembre, date du match d'ouverture. "Cette première bande son officielle formée de plusieurs titres résulte de la participation de plusieurs artistes de renommée internationale, qui ont pioché dans divers genres musicaux pour une célébration véritablement mondiale", souligne la FIFA.

Pour le Mondial 2018 en Russie, il n'y avait qu'une chanson officielle: Live It Up de Nicky Jam (avec Will Smith et Era Istrefi). En 2014, au Brésil, Dar um Jeito de Santana avait le titre d'hymne officiel. Il n'avait toutefois pas rencontré le succès de We Are One, le tube, lui aussi officiel, signé Pitbull avec Jennifer Lopez et Claudia Leitte. La même situation s'était produite en 2010, avec l'hymne Sign of a Victory de R. Kelly qui avait été largement dépassé par Waka Waka de Shakira et Freshlyground.