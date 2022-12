Coupe du monde 2022: la réponse élégante de Mbappé à Martinez et aux chambrages des Argentins

Interrogé sur les moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine après la Coupe du monde, Kylian Mbappé a écarté le problème d'un revers de la main ce mercredi soir. Avec la volonté de ne pas tomber dans la surenchère.

Ne comptez pas sur Kylian Mbappé pour jeter de l’huile sur le feu. Alors qu’il a été la cible de très nombreux chambrages de mauvas goût et de moqueries, voire d'insultes, de la part des Argentins et de leurs supporters depuis la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde le 18 décembre dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain a balayé le problème d’un revers de la main ce mercredi.

"Les célébrations, ce n’est pas mon problème, a-t-il lâché après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1) pour le grand retour du club de la capitale en Ligue 1 (2-1). Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs."

Mbappé: "Il faut rester beau joueur"

Sauveur du PSG au bout du temps additionnel contre le RCSA ce mercredi soir, Mbappé a également assuré ne pas en vouloir à Lionel Messi, qui l’a privé d’un deuxième sacre mondial. "J'ai discuté avec (Leo Messi) après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur."

Malgré une volonté affichée de "ramener tous les trophées dans la capitale", le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a cependant avoué être très touché par l’échec des Bleus en finale du Mondial qatari. "Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible." Son 13e but de la saison en Ligue 1, le 20e toutes compétitions confondues, prouve qu’il joint la parole aux actes.