France-Argentine: "Un idiot", "un clown vulgaire", les critiques contre Martinez s’étendent à toute l’Europe

Les critiques à l'encontre d'Emiliano ‘Dibu’ Martinez, le gardien de l’Argentine auteur de provocations après le sacre mondial contre les Bleus, se sont accentuées ces derniers jours. Et ne se limitent plus aux frontières de la France.

Vivement critiqué en France après ses célébrations obscènes dans la foulée de la finale de la Coupe du monde 2022, le gardien de l’Albiceleste Emiliano Martinez est également pointé du doigt ailleurs en Europe, notamment en Angleterre où il évolue avec Aston Villa. Que cela soit avec le trophée du meilleur gardien ou une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé, ses gestes sont de plus en plus commentés.

Fabio Capello, mythique entraîneur italien, le qualifie par exemple comme "un idiot". Ex-milieu de Liverpool, Graeme Souness n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère: "Je peux accepter ces pitreries, jusqu'à un certain point, explique-t-il. Mais ce dont nous devrions parler davantage, c'est du geste grossier qu'il a fait après avoir reçu son trophée de meilleur gardien du tournoi".

Souness: "Martinez s'est fait honte et a fait honte à son pays"

"Je ne comprends pas pourquoi il a choisi de faire ça devant le monde entier, ajoute l’ancien international écossais. Il était également sur scène avec les différents dignitaires et l'émir du Qatar (…) Quel respect montre-t-il pour ses hôtes? Pour lui-même, même? Peut-être qu'il s'en moque" Avant de conclure: "Martinez s'est fait honte et a fait honte à son pays. Il avait l'air d'un clown vulgaire. Si c'est pour cela qu'il veut qu'on se souvienne de lui, alors que Dieu nous aide tous".

Plus tard, Emiliano Martinez s’en était aussi pris à Aurélien Tchouaméni, qui a raté son tir au but en finale. "Je savais que le garçon allait être nerveux, a-t-il raconté devant une foule hilare au moment de présenter la Coupe du monde dans sa ville natale. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est chié dessus".

"Emiliano se montre tel qu'il est", défend son entraîneur des gardiens

"Ils n’avaient pas besoin de ça", estime de son côté Patrick Vieira, entraineur de Crystal Palace, qui dénonce une "décision stupide". Même son coach à Aston Villa, Unai Emery, peine à le défendre. "Quand vous ressentez une grosse émotion, c'est difficile de se contrôler, tente-t-il de justifier. Je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos de certaines de ses célébrations. Là, je respecte, il est en équipe nationale. Après il sera avec nous et ce sera notre responsabilité. On peut en parler."

En réponse à toutes ses critiques, l’entraîneur des gardiens de l’Albiceleste Martin Tocalli est venu à la rescousse de son poulain. "Emiliano est ce que vous voyez, il ne cache rien, c'est lui, ça peut vous plaire ou non, tempère-t-il. Il y a des gens qui peuvent aimer ça plus ou moins, mais Emiliano se montre tel qu'il est". Le retour de ‘Dibu’ Matinez sur les pelouses anglaises et la réaction de ses adversaires devraient être particulièrement scrutés.