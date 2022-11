Coupe du monde 2022: le bel hommage de Koulibaly et du Sénégal à Papa Bouba Diop

Lors de la victoire contre l'Équateur ce mardi (2-1), le Sénégal a rendu hommage à son ancien héros Papa Bouba Diop, décédé il y a deux ans jour pour jour.

Cette qualification mémorable, Kalidou Koulibaly la dédie à Papa Bouba Diop. Au terme de la victoire 2-1 du Sénégal face à l'Équateur dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, le défenseur et capitaine sénégalais a rendu un hommage appuyé à l'ancien milieu de terrain, qui avait été le premier buteur de l'histoire du pays à marquer dans un Mondial et qui est décédé le 29 novembre 2020, soit il y a deux ans jour pour jour.

"C'est un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. (...) On voulait faire quelque chose de grand pour lui aussi. Il a marqué notre enfance, tout le football sénégalais. Quand on l'a perdu, c'était une grande perte pour nous. Aujourd'hui, c'était vraiment pour lui. On avait à coeur de bien faire", a déclaré Kalidou Koulibaly au micro de beIN Sports.

Des supporters avec le numéro 19

Pour cette rencontre, le défenseur de Chelsea, buteur et héros de ce match, portait le numéro 19 de Papa Bouba Diop sur son brassard de capitaine. "Marquer et avoir son numéro sur le brassard, c'est un honneur pour moi. Je salue toute sa famille", a conclu Koulibaly.

D'autres hommages ont été rendus à celui qui a fait vibrer le Sénégal lors du Mondial 2022, en marquant notamment le but de la victoire contre la France. Dans le stade pendant le match face à l'Équateur, des supporters avaient floqué le numéro 19 dans leur dos. Ils ont d'ailleurs profité de la 19e minute pour montrer leur marque de respect.

Puis après le coup de sifflet final, les joueurs ont brandi une photo de Papa Bouba Diop vêtu du maillot des Lions de la Teranga. Avec cette citation: "Un vrai lion ne meurt jamais".