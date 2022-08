Coupe du monde 2022: le Brésil dévoile son maillot inspiré du jaguar

La Fédération brésilienne de football a présenté dimanche le maillot de la Seleçao pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un maillot inspiré par le jaguar. Très répandu au Brésil, le félin est à l’honneur sur le nouveau maillot de la Seleçao. Celui que Neymar et ses partenaires revêtiront lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre). Si la tunique des quintuples champions du monde est, sans surprise, jaune avec des fines bandes vertes et noires au niveau du col et au bouts des manches, Nike, l’équipementier de la sélection brésilienne, a souhaité rendre hommage à "la force et à la puissance du jaguar" avec des taches discrètes imprimées.

Le maillot du Brésil pour la Coupe du monde 2022 © @CBF_Futebol

Un maillot qui "donne des papillons dans le ventre" à Richarlison

Un maillot sublime qui plait déjà aux joueurs auriverde. Casemiro l'a validé sur les réseaux sociaux. Richarlison est séduit aussi : "Il n'y a rien de mieux au monde que de porter le maillot de l'équipe brésilienne, a déclaré sur le site de Globo l’attaquant international d’Everton. C'est celui-là qui fait peur aux adversaires. Avec la Coupe du monde qui approche, ça te donne des papillons dans le ventre."

En attendant de savoir si le Brésil décrochera un sixième titre de champion du monde, le premier depuis 20 ans, les partenaires de Neymar défieront la Serbie (le 24 novembre), la Suisse (28) et le Cameroun (2 décembre) dans le groupe G.