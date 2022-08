"Sa participation au Mondial, aujourd’hui, n’est pas remise en cause", lâche Deschamps sur Pogba

Interrogé par Le Parisien à trois mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde, Didier Deschamps a assuré que la nouvelle blessure de Paul Pogba ne remettait pas en cause sa participation à la Coupe du monde pour l'instant.

Touché au genou droit avec la Juventus Turin, Paul Pogba a opté pour le choix risqué de se soumettre à une thérapie conservatrice qui va l’éloigner des terrains pendant cinq semaines. Pas d’intervention chirurgicale donc, car un passage sur la table d’opération aurait pu lui faire manquer la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

En refusant de se faire opérer, Paul Pogba a pris un risque pour la suite de sa saison voire de sa carrière à plus long terme, mais il s’est aussi donné une chance de participer à ce qui ressemble à sa dernière chance de participer à un Mondial, l’international français étant âgé de 29 ans.

La liste dévoilée entre le 7 et le 11 novembre

"On parle de joueurs très sollicités. De deux cadres (Pogba et Kanté) qui ont un gros vécu. De leaders. Il est important qu’ils soient là, mais on n’est jamais à l’abri. D’où la nécessité de préparer des joueurs plus jeunes. Je suis bien évidemment en contact avec Paul. Sa participation au Mondial, aujourd’hui, n’est pas remise en cause", a expliqué Didier Deschamps au Parisien, optimiste malgré la récurrence des blessures qui touche son milieu de terrain.

Paul Pogba pourrait retrouver les terrains dès la mi-septembre, lors de la prochaine fenêtre internationale qui verra les Bleus défier l’Autriche et le Danemark en Ligue des nations, pour une ultime répétition sur la route du Mondial. La liste des joueurs retenus pour la compétition sera communiquée durant la dernière semaine de compétition avant le départ de l’équipe de France au Qatar, "à savoir entre le 7 et le 11 novembre en fonction des diffuseurs", a indiqué le sélectionneur à nos confrères. Paul Pogba espère d’ores et déjà en faire partie. Le compte à rebours est lancé.