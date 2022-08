Clermont-PSG: le chef d'œuvre de Messi, un Neymar de gala… les Parisiens s'offrent un festival

Dans le sillage d'un duo Messi-Neymar étincelant, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de Clermont (5-0) en Auvergne pour ses débuts en Ligue 1. Le champion est bien lancé sur la défense de son titre.

Un carton et une confirmation qui se dessine: le PSG cuvée 2022-2023 est un grand cru. Moins d’une semaine après avoir giflé Nantes (4-0) lors du Trophée des champions, le Paris Saint-Germain a débuté de fort belle manière sa saison en étrillant (5-0) avec la manière une équipe de Clermont valeureuse mais très rapidement dépassée par le talent incontestable des Parisiens. Le PSG a certes perdu quelques ballons dangereux, dont certains que les Clermontois auraient pu mieux exploiter aux abords de la surface. Mais dans l’ensemble, même bousculé dans un début de match très intense, le club de la capitale n’a pas montré beaucoup de faiblesse tout au long de la rencontre. Ce fut même une sacrée démonstration de force collective.

Les supporters parisiens ont suffisamment souffert la saison dernière devant les prestations indigentes de l’ère Pochettino pour ne pas s’enflammer après le premier match de la saison en Ligue 1. Il y a tout de même quelques raisons pour eux de se réjouir tant l’équipe parisienne n’offre plus du tout le même visage que la saison dernière. Sérieux et rigoureux sur le plan défensif, les hommes de Christophe Galtier semblent assimiler ce que leur demande l’entraîneur. Tout n’est pas encore parfait, mais l’équipe donne le sentiment de progresser dans ce nouveau schéma en 3-4-1-2. Les physiques sont affûtés, aussi bien pour enclencher le contre-pressing à la perte du ballon que pour se rendre disponibles à la récupération.

Neymar et Messi, c'est show !

Offensivement, ce match confirme que le danger sera protéiforme (attaque placée, contre-attaque, coup de pied arrêté...) et plus uniquement incarné par le seul Kylian Mbappé (touché aux adducteurs et absent ce soir). Au cœur du jeu, Lionel Messi et Neymar, tous deux buteurs, ont régalé leurs partenaires et le parcage parisien. Le Brésilien a même été impliqué sur les quatre premiers buts de son équipe. Le premier est un chef d'œuvre collectif sur attaque placée. Superbement décalé à gauche de la surface, Pablo Sarabia centre en retrait dans la surface. Le ballon est subtilement dévié par Lionel Messi pour Neymar, qui contrôle et frappe instantanément du pied droit, ne laissant aucune chance à l'ancien Parisien Mory Diaw.

L’ancien Parisien s’est démené pour préserver les chances de son équipe face à son ancien club. Sans plusieurs exploits de sa part (29e, 36e, 45e+1, 60e, 77e), l’addition aurait d’ailleurs pu être beaucoup plus lourde. Il n’a en revanche rien pu faire sur le but du break, conclu en force par Achraf Hakimi à l’issue d’un contre-éclair. Sous l’égide de Christophe Galtier, les couloirs parisiens retrouvent de l’activité, pour le plus grand bonheur de l’international marocain, qui prend plaisir à dévorer les espaces sur de grandes accélérations dont il a le secret. Clermont a bien tenté de se nourrir des quelques erreurs parisiennes pour faire douter le champion en titre. Malheureusement pour les joueurs de Pascal Gastien, le Paris Saint-Germain paraît déterminé à ne rien laisser passer cette saison.

Malgré la fatigue, les changements, les Parisiens n’ont jamais cessé d’attaquer en nombre, sans sacrifier le spectacle sur l’autel de l’efficacité, ni manquer de respect à l'esprit du jeu. Le deuxième but de Messi, un ciseau retourné pour lober le gardien clermontois, va faire le tour de la planète, tout comme cette offrande que lui glisse Neymar quelques minutes plus tôt. S'il maintient ce niveau, dans la continuité de ce qu'il produit depuis plusieurs semaines, sachant qu'il possède une belle marge de progression à ce stade de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait bien vite devenir injouable en Ligue 1. S'il ne l'est pas déjà...