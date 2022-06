Coupe du monde 2022: le calendrier et les adversaires de l'équipe de France dans le groupe D

Avec la qualification de l'Australie contre le Pérou en barrage intercontinental ce lundi (0-0, 5 tab à 4), les Bleus connaissent désormais tous leurs adversaires dans le groupe D du Mondial qatari. Et donc leur programme.

Les Bleus sont fixés. Depuis le 1er avril dernier et le tirage au sort de la phase de poules, l’équipe de France attendait de connaître l’identité de son troisième (ou son premier, chronologiquement) et dernier adversaire dans le groupe D, déterminé à l’issue d’un barrage intercontinental. Avec la qualification de l'Australie aux dépens du Pérou ce lundi (0-0, 5 tab à 4), les champions du monde en titre connaissent désormais leur calendrier complet.

Le mardi 22 novembre, les Bleus feront leur entrée en lice dans le tournoi contre l'Australie à Al-Wakhah (20h) avant de défier le Danemark, qu’ils affronteront pour la troisième fois de l’année après deux confrontations en Ligue des nations (avec le 3 juin dernier et le 25 septembre prochain) à Doha le samedi 26 novembre (17h). Enfin, ils clôtureront cette première phase contre la Tunisie le mercredi 30 novembre à Al-Rayyan (16h).

Le calendrier des Bleus à la Coupe du monde

22 novembre: France-Australie (20h)

26 novembre: France-Danemark (17h)

30 novembre: Tunisie-France (16h)

Que valent les adversaires des Bleus ?

Le Danemark (11e mondial)

Le Danemark est, sur le papier, la sélection la plus dangereuse de ce groupe. Demi-finalistes du dernier Euro, les coéquipiers de Christian Eriksen, 11es au classement FIFA (la France est 3e) ont d’ailleurs posé de gros soucis aux Bleus lors du match comptant pour la première journée de Ligue des nations, qu’ils ont remporté 2-1 le 3 juin dernier. Ils ont par ailleurs terminé premiers de leur groupe en qualifications, avec neuf victoires et une défaite.

La Tunisie (35e mondiale)

Pour sa sixième participation à une Coupe du monde, la Tunisie (35e mondiale) n’entend pas jouer les faire-valoirs. Les partenaires de Wahbi Khazri restent sur une élimination en quart de finale de la CAN et une qualification au Mondial arrachée face au Mali (1-0, 0-0). Comme contre le Danemark, les Bleus devront trouver la faille face à une équipe bien organisée. Après le tirage au sort, sur RMC, Wahbi Khazri avait mis en avant le collectif du groupe de Jalel Kadri, le sélectionneur qui a remplacé Mondher Kebaier au mois de janvier: "On a un bon milieu de terrain, assure le Stéphanois. On est capable d’être solide défensivement. Devant on a des joueurs de talent."

L'Australie (42e mondiale)

Déjà placés dans le groupe de la France et du Danemark lors de la Coupe du monde 2018, les Australiens vont vouloir faire mieux qu’il y a quatre ans en Russie. À l’époque, ils avaient terminé quatrièmes et derniers du groupe C, avec un petit point glané contre les Danois lors de la 2e journée. Troisièmes de leur groupe de qualifications derrière l’Arabie Saoudite et le Japon avec 15 points en 10 journées, la 42e nation au classement FIFA a sorti les Émirats Arabes Unis en barrages avant de prendre le meilleur sur le Pérou ce lundi.