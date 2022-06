Equipe de France: les pires séries de l'ère Deschamps, avec une mauvaise habitude en juin

Avec deux nuls et une défaite depuis le début de cette fenêtre internationale, l’équipe de France est sur l’une des pires séries de l’ère Didier Deschamps. Hors grande compétition (Euro ou Coupe du monde), le mois de juin est particulièrement sinistré depuis 2012.

L’équipe de France voit le bout d’une fenêtre internationale bien délicate. Ce lundi soir, les Bleus vont clôturer leur saison contre la Croatie au Stade de France (20h45) avec la volonté de partir en vacances sur une bonne note. Après une défaite face au Danemark (2-1) puis deux nuls en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), les champions du monde 2018 ont connu une entrée en matière laborieuse dans cette Ligue des nations et sont même sur l'une des pires séries de l’ère Didier Deschamps.

Seulement trois plus mauvaises séries depuis 2012

Depuis que le Basque a pris ses fonctions de sélectionneur en juillet 2012, l’équipe de France n’a connu que trois périodes plus mauvaises: en février-juin 2013 (quatre défaites, un nul et une victoire), mars-juin 2015 (trois défaites, une victoire) et juin-septembre 2021 (une victoire et cinq nuls). À chaque fois, ces séries ont un dénominateur commun: elles ont toujours lieu lors de la deuxième partie de saison, jamais en plein coeur de la première, quand les joueurs montent en puissance avec leur club.

Cette usure physique a été l’un des éléments évoqués par Didier Deschamps après le match nul sur la pelouse de l’Autriche. "Ce n'est pas les résultats qu'on espérait, mais on n'est pas au maximum de notre forme et de notre fraîcheur, a estimé le coach des Bleus sur TF1. Je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres nations, mais on a beaucoup d’absences.”

20% de victoires en juin hors grand tournoi

Quand la France ne dispute pas un grand tournoi (Euro ou Coupe du monde) et qu’elle termine la saison avec des matchs sans vraiment d’enjeu, le mois de juin est particulièrement sinistré. Depuis que Deschamps a pris les commandes de la sélection, les Bleus n’ont remporté que trois de leurs 15 rencontres disputées à cette période de l’année hors grande compétition, soit 20% de victoires. Bien loin du bilan de 64% de victoires affiché par Deschamps au global depuis 2012 (83 victoires en 128 matchs). Vers un sursaut d'orgueil ce lundi soir contre les coéquipiers de Luka Modric, histoire de faire mentir les statistiques ?