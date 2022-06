Coupe du monde 2022 (qualifs): l’Australie décroche son billet face au Pérou et affrontera la France au Qatar

L’Australie a bataillé mais a fini par l’emporter face au Pérou aux tirs au but (0-0, 5 tab à 4) ce lundi lors d’un barrage intercontinental pour le Mondial 2022. Les Socceroos se qualifient pour la compétition au Qatar et y défieront notamment la France dans le groupe D. Comme en 2018...

Fin du suspense, l’équipe de France connait tous ses adversaires du premier tour pendant la Coupe du monde au Qatar. Après la Tunisie et le Danemark, l’Australie a rejoint les Bleus dans le groupe D. Mais que cette qualification fut difficile à décrocher pour les Socceroos. Au terme d’un match assez terne contre le Pérou ce lundi à Doha, les Australiens l’ont emporté dans la douleur et après une prolongation à suspense (0-0, 5 tab à 4) et ont gagné le droit d’affronter le champion du monde en titre le mardi 22 novembre.

A l’image de leur décevante campagne lors des éliminatoires en Asie, et de leur troisième place derrière l’Arabie saoudite et le Japon, les coéquipiers d’Aaron Mooy ont peiné pour éliminer le Pérou lors de ce barrage intercontinental. Qu’importe, cette séance de tirs au but à suspense leur a offert cette victoire et ce billet tant convoité pour le Mondial (du 21 novembre au 18 décembre).

>> Revivez le barrage Australie-Pérou (0-0, 5 tab à 4)

Aucun tir cadré en… 80 minutes

Un peu moins de quatre ans après s’être affronté à la Coupe du monde 2018, déjà dans le groupe de la France, l’Australie et le Pérou se sont retrouvés ce lundi à Doha. Dans un stade pas totalement rempli mais où les supporters sud-américains ont mis une belle ambiance, les Socceroos ont pris une belle revanche. S’ils s’étaient inclinés en Russie en 2018 (0-2), les Australiens ont cette fois réussi à l’emporter malgré une légère domination des Péruviens.

Mais c’est bien l’Australie qui a obtenu le premier tir cadré à la 81e minutes sur un coup-franc très lointain d’Ajdin Hrustic et sans danger pour le gardien péruvien Pedro Gallese. Dans la foulée de cette première demi-occasion, le milieu offensif de Francfort a encore bénéficié d’une belle chance mais a vu le gardien sud-américain bien se coucher et capter en deux temps (0-0, 88e).

Flores malchanceux en prolongation

Il a fallu attendre le début de la prolongation pour voir la Blanquirroja cadrer sa première tentative du match. Mais là encore, la tentative lointaine d’Edison Flores a été stoppée tranquillement par Mathew Ryan (0-0, 98e).

Joueur sud-américain le plus dangereux de la rencontre, Edison Flores a ensuite joué de malchance. Si l'attaquant du DC United en MLS s'est arraché pour devancer la défense australienne et s'imposer dans les airs, son coup de tête a heurté le poteau alors que le gardien aussie semblait battu (0-0, 108e). Aucune des deux équipes ne cadrera plus.

Le pari gagnant de Redmayne lors des tirs au but

Mathew Ryan, le gardien de la Real Sociedad a finalement laissé sa place à Andrew Redmayne pour la séance de tirs au but. Et pourtant, dès le premier tir australien, Pedro Gallege s'est illustré en repoussant la frappe de Martin Boyle.

Préparé spécialement pour cet instant de la rencontre, Andrew Redmayne a tout tenté pour mettre en échec ses adversaires avec une sorte de danse sur sa ligne de but. L'expérimenté gardien de Melbourne City (33 ans) n'a pas effectué le moindre arrêt puis a vu le poteau le sauver sur la tentative de Luis Advincula lors des cinq premières tentatives péruviennes. Mais sur le sixième tir au but de la Blanquirroja, Andrew Redmayne a stoppé la tentative d'Alex Varela pour envoyer l'Australie au Mondial.

L’Australie premier adversaire des Bleus…comme en 2018

En s’imposant ce lundi face au Pérou, l’Australie a gagné le droit de disputer la Coupe du monde pour la cinquième fois consécutive depuis 2006. Mais contraire à leurs quatre dernières participations, les joueurs océaniens tenteront de sortir des poules.

Tout sauf une mince affaire alors que les Socceroos entreront en lice contre la France avant de défier la Tunisie puis le Danemark dans le groupe D. En 2018 déjà, les Bleus avaient joué contre l’Australie pour leur premier match du Mondial.

Il y a quatre ans en Russie, l’équipe de Didier Deschamps s’était péniblement imposée (2-1) contre l’Australie avant de soulever le trophée quelques semaines plus tard. Bis repetita en 2022? On signe tout de suite pour.

Il reste désormais un seul billet qualificatif pour la Coupe du monde 2022. Ce mardi, toujours à Doha, le Costa Rica de Keylor Navas affrontera la Nouvelle-Zélande pour décrocher sa qualification pour le Mondial au Qatar en fin d’année. Au bout de l’ennui, l’Australie y est parvenue.