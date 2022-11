Coupe du monde 2022: le gardien argentin a parlé à un psy après la défaite contre l'Arabie saoudite

Interrogé après la victoire face au Mexique (2-0), Emi Martinez, le gardien de l'Argentine, est revenu sur la défaite subie face à l'Arabie saoudite (2-1) en Coupe du monde. Le portier a révélé qu'il a consulté un psychologue pour parler de sa performance et du poids qui pèse sur les épaules de l'Albiceleste.

Arrivée au Qatar avec une série de 36 matchs sans défaite, l'Argentine s'avançait avec confiance lors de cette Coupe du monde. Mais l'Albiceleste a chuté d'entrée mardi dernier face à l'Arabie saoudite (2-1), à la surprise générale. Les joueurs ont été marqués par ce revers à l'image d'Emi Martinez, le gardien titulaire de la sélection.

"J'ai beaucoup souffert", a confié le portier de 30 ans à propos de ce match face à l'Arabie saoudite, après la victoire face au Mexique (2-0). "J'ai parlé avec un psychologue parce qu'ils m'ont tiré dessus deux fois et j'ai concédé deux buts, a ajouté le joueur qui évolue en club avec Aston Villa. J'ai 45 millions d'Argentins derrière moi et j'aurais dû donner plus."

"Le sentiment de jouer plus qu'un match n'est pas agréable", estime Scaloni

Le peuple argentin attend un succès en Coupe du monde depuis 1986 et le sacre de Diego Maradona et ses coéquipiers. C'est peu dire que l'attente autour de la Scaloneta (le surnom donné à la sélection dirigée par Lionel Scaloni, NDLR) est grande. "Le sentiment de jouer plus qu'un match n'est pas agréable", a déclaré le sélectionneur, conscient du poids qui pèse sur les épaules de son équipe.

Dos au mur avant de retrouver le Mexique, l'Argentine s'en est sortie grâce à une frappe de Lionel Messi, avant un break signé Enzo Fernandez sur une passe de la "Pulga". Cette victoire a été comme une délivrance, à l'image de l'émotion de Pablo Aimar sur le banc de touche, l'un des adjoints de Scaloni. L'ancien international est apparu les larmes aux yeux après l'ouverture du score de Messi, peinant à se maîtriser.

Deuxièmes avec trois points à une unité de la Pologne, Emi Martinez et ses compatriotes doivent désormais jouer contre le leader de ce groupe C mercredi (20h), dans un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale. Dans le même temps, l'Arabie saoudite, qui a aussi trois points, jouera face au Mexique, en plus mauvaise posture avec une seule unité au compteur.