Mercato: Messi tout proche de signer à l'Inter Miami juste après la Coupe du monde?

L'Inter Miami, propriété de David Beckham, serait sur le point de boucler le transfert de Lionel Messi pour la saison prochaine, rapporte le Times. L'Argentin est en fin de contrat au PSG, qui va tout tenter pour le garder. Contacté par RMC Sport, l'entourage du joueur dément tout accord.

David Beckham est-il sur le point de jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain ? Selon le Times, très affirmatif sur le sujet, Lionel Messi serait tout proche de s’engager en faveur de l’Inter Miami, la franchise de MLS qui appartient à David Beckham. La signature pourrait intervenir juste après la Coupe du monde au Qatar, croit savoir le Times.

Contacté par RMC Sport, l’entourage de Messi dément toute discussion avec le club américain et donc tout accord avec l’Inter Miami.

Fabregas et Suarez pour l'entourer?

En fin de contrat à Paris en juin 2023, Lionel Messi n’a jamais caché qu’il aimerait connaître une aventure dans le championnat américain avant de mettre un terme à sa carrière. "J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat", expliquait le septuple Ballon d’or alors qu’il évoluait toujours sous les couleurs du FC Barcelone.

Le club de MLS, de son côté, n’a jamais fait mystère non plus de ses intentions concernant le génie argentin. L’arrivée de Lionel Messi aux Etats-Unis aurait une saveur particulière avec la Coupe du monde 2026 (coorganisée par le Mexique, le Canada et les Etats-Unis) en toile de fond. Dans un pays qui n’a d’yeux que pour les sports US, l’arrivée d’un tel joueur pourrait accélérer la croissance du soccer.

L’accord trouvé avec La Pulga, propriétaire d’une maison à Miami, ferait de Messi le joueur le mieux payé de la MLS. Et pour s’assurer d’empocher la mise, David Beckham serait prêt à enrôler les vétérans Luis Suarez et Cesc Fabregas, deux proches de Lionel Messi. Revenu l’été dernier au sein de son club formateur, Luis Suarez a offert au Nacional un 49e titre de champion. Quant au milieu de terrain espagnol, il a quitté le Rocher monégasque pour rejoindre Côme en deuxième division italienne.

Paris ne se laissera pas faire

La renaissance de Lionel Messi à Paris, après une première saison compliquée, a convaincu les dirigeants du PSG de l’intérêt de conserver l’Argentin dans les rangs parisiens. Selon nos informations, Paris va tout faire pour le garder, mais Lionel Messi a bien entamé des discussions avec l’Inter Miami. Que la balance penche en faveur du Paris Saint-Germain ou de l’Inter Miami, tout devrait s’accélérer après le Mondial. En signant à Paris en 2021, Lionel Messi s'est engagé sur un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option. Son séjour dans la capitale pourrait donc s'étirer jusqu'en juin 2024. Reste à savoir s'il le souhaite.