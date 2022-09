Coupe du monde 2022: le maillot domicile des Bleus aurait fuité

Le maillot des Bleus pour la prochaine Coupe du monde commence à circuler, et il ressemble sous certains aspects à la tunique des Blues de Chelsea pour la saison 2022-2023.

C’est un moment très attendu et apprécié des fans de football, la révélation des tuniques de leurs équipes préférées. Cette fois-ci il s’agit de l’équipe de France, dont le maillot qui sera utilisé pour la prochaine Coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre) aurait fuité, à deux mois du début de la compétition. Bleu marine et or, le maillot des champions du monde en titre, au design sobre, ressemble fortement à celui de Chelsea dans sa conception, notamment au niveau du col, doté d’un bouton isolé. Il est diffusé par le site spécialisé sur les maillots, Footy Headlines.

Le maillot des Bleus pour la Coupe du monde © @FootyHeadlines

Une longue liste de blessés pour le prochain rassemblement

La France a hérité d’un groupe D homogène dans lequel figurent l’Australie, le Danemark et la Tunisie. La France défiera l’Australie pour commencer, le mardi 22 novembre. Puis ce sera au tour du Danemark de croiser le fer avec les Bleus le samedi 26 novembre. L’équipe de France espère conclure cette phase de poules en position de force le mercredi 30 novembre face à la Tunisie. Didier Deschamps doit annoncer jeudi sa liste pour le rassemblement de fin septembre en Ligue des nations, ultime répétition sur la route du Mondial.

La vue d'ensemble du prochain maillot de l'équipe de France © @FootyHeadlines

Les Bleus défieront, en Ligue des nations, l’Autriche (22 septembre) puis le Danemark (25 septembre), l’occasion de se jauger une dernière fois face à un futur adversaire. Deux matches auxquels le défenseur Presnel Kimpembe ne participera pas. Sorti sur blessure samedi, il sera indisponible environ six semaines, a annoncé le PSG. Sa longue indisponibilité vient s'ajouter à une longue liste de blessés parmi les cadres de l'équipe de France avant les matches de septembre, avec le forfait de Paul Pogba et les incertitudes concernant Karim Benzema et N'Golo Kanté.