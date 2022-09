Mercato: pourquoi la prolongation de Kanté à Chelsea est dans l'impasse

A moins d’un an de la fin de son contrat, N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé avec Chelsea. Et rien ne dit qu’il le fera. Selon The Athletic, le milieu de terrain de l’équipe de France ne parviendrait pas à s’entendre avec la nouvelle direction des Blues.

N’Golo Kanté vit-il sa dernière saison sous le maillot de Chelsea? Ce n’est pas impossible. En cette fin d’été, le milieu de terrain de 31 ans semble en tout cas loin d’une prolongation. A moins de dix mois de la fin de son contrat, l’international français (53 sélections, 2 buts) n’a pas trouvé d’accord avec son employeur pour étendre leur collaboration au-delà du 30 juin 2023. Après avoir longtemps discuté avec l’ancienne direction (sans succès), Kanté a repris le dialogue avec les nouveaux patrons des Blues, rachetés fin mai par le consortium de l’Américain Todd Boehly.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Mais selon The Athletic, les deux parties ne parviendraient pas à se mettre d’accord pour le moment. Chelsea offrirait à son champion du monde 2018 une prolongation de deux ans, assortie d’une année supplémentaire en option. Mais le natif des Hauts-de-Seine, qui se sent bien dans la ville de Londres, souhaiterait un bail de plus longue durée. Les dirigeants du club anglais hésiteraient sur ce point en raison de l’état physique de Kanté.

Le PSG serait à l’affût

Ces derniers mois, l’ancien Caennais enchaîne les séjours à l’infirmerie. Après avoir souffert du genou en fin de saison dernière, il a débuté la saison par une blessure lors du derby contre Tottenham, le mois dernier, dès la 2e journée de Premier League (2-2). Touché aux ischio-jambiers, le n°7 de Chelsea n’a pas rejoué depuis. Il ne compte que deux apparitions outre-Manche cette saison, pour 175 minutes cumulées.

Si sa situation contractuelle perdure, il pourrait se mettre d’accord dès janvier avec le club de son choix afin de partir libre à partir du 1er juillet prochain. Le PSG surveillerait de près la situation, tout comme deux grands clubs anglais et une équipe espagnole, qui aimeraient le récupérer sans indemnité de transfert. En attendant, Kanté espère revenir rapidement sur le pré afin de se mettre à disposition de Graham Potter, l’ancien coach de Brighton, qui vient de prendre la succession de Thomas Tuchel, licencié la semaine passée. A un peu plus de mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps suit aussi l'affaire de très près.