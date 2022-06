Coupe du monde 2022: le point sur les qualifiés avec le pays de Galles, encore deux billets à attribuer

Le pays de Galles a décroché sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant ce dimanche l'Ukraine à Cardiff (1-0) en barrage de la zone Europe. Sur 32 participants au Mondial, 30 sont désormais connus. Et les deux derniers vont bientôt l'être.

Et de treize. Avec quelques mois de retard sur le reste du continent, compte tenu de la tragique actualité en Ukraine, le pays de Galles a décroché ce dimanche le 13e et dernier billet de la zone Europe pour la prochaine Coupe du monde, en battant la courageuse Zbirna à Cardiff (1-0). A quelques mois du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre), on connait désormais l'identité de 30 qualifiés sur 32.

Car si le tirage au sort de la phase de poules a déjà eu lieu, il reste en effet encore deux billets à prendre: ceux attribués par les barrages intercontinentaux, longtemps flous en raison de la crise sanitaire.

Mardi 7 juin, les Emirats arabes unis affronteront dans un premier temps l'Australie en barrage de la zone Asie à Doha (Qatar). Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite le Pérou le 13 juin en barrage intercontinental Asie/Amérique du Sud, toujours à Doha. Le barrage intercontinental Amérique du nord-centrale/Océanie se jouera le lendemain, le 14 juin, et il opposera le Costa Rica à la Nouvelle-Zélande. Ce n'est qu'après ce match que la liste des participants sera enfin complète.

Les barrages intercontinentaux encore à jouer :

Emirats arabes unis ou Australie - Pérou (13 juin)

Costa Rica - Nouvelle-Zélande (14 juin)

Les poules de la Coupe du monde avec les 30 équipes déjà qualifiées :

GROUPE A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

GROUPE B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles

GROUPE C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

GROUPE D : France, Pérou ou Australie ou Emirats arabes unis, Danemark, Tunisie

GROUPE E : Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

GROUPE F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

GROUPE G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

GROUPE H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud