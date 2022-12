Coupe du monde 2022: le président croate tacle l'Argentine et ses "penalties imaginaires"

Après la défaite de la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (3-0), Zoran Milanovic, le président croate, n'a pas été tendre avec ses adversaires. Il ne digère pas du tout les penalties accordés aux partenaires de Lionel Messi depuis le début du tournoi.

Une défaite qui a du mal à passer. Jusqu’aux sommets de l’Etat. En Croatie, le revers des vice-champions du monde face à l’Argentine (3-0) en demi-finale de Coupe du monde 2022 mardi au stade de Lusail, est perçu comme une injustice par le président croate. Zoran Milanovic garde en effet de la rancœur à l’égard de l’Aliceleste, qu’il considère comme inférieure au Brésil éliminé par... l’équipe aux Damiers en quarts de finale: "Je suis désolé parce que le Brésil est meilleur que l’Argentine et la Croatie a battu le Brésil de manière juste, intelligente, et c’était la meilleure équipe du tournoi", a déclaré le chef de l’Etat croate, dans des propos relayés par beIN Sports.

"Personne ne va encourager l’Argentine"

Si Zoran Milanovic n’est pas tendre avec l’équipe de Lionel Messi, c’est aussi parce qu’il ne digère pas les penalties accordés à l’Argentine : trois au total depuis le début du Mondial dont un, très contesté, en demie après une intervention de Dominik Livakovic face à Alvarez : "L’Argentine a marqué le premier but sur un penalty imaginaire. C’est un autre problème, mais personne ne va encourager l’Argentine. Ils ont obtenu deux, trois penalties totalement imaginaires." Et de revenir sur la demie et le penalty transformé par Messi : "Si le gardien de but n’est pas autorisé à sortir, alors ce n’est pas la peine de jouer, ce n’était pas une décision intelligente."

Si l’équipe de France pourrait donc compter sur le soutien des Croates dimanche en finale, Zoran Milanovic n’oublie pas que son équipe a un dernier match à jouer, samedi, à l’occasion de la "petite finale" face au Maroc (16h) : "Je félicite notre sélection, elle a atteint les demi-finales à nouveau, elle jouera pour la troisième place, c’est quelque chose d’énorme", conclut le président de la Croatie.