EN DIRECT - Coupe du monde 2022: toutes les infos avant la finale France-Argentine et la petite finale Croatie-Maroc

Le Mondial 2022 au Qatar touche à sa fin avec seulement deux matchs à jouer. Samedi, le Maroc et la Croatie s'affronteront pour savoir qui finira à la troisième place. Si les Croates rêve d'un nouveau podium, les Lions de l'Atlas peuvent finir leur tournoi sur une note historique. Dimanche, une finale de gala verra l'Argentine de Lionel Messi défier l'équipe de France de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud.

La finale France-Argentine aura lieu… le jour de la fête nationale du Qatar Pour la petite histoire dans la grande histoire du football, la finale de la Coupe du monde 2022 aura lieu le jour de la fête nationale au Qatar. Dimanche 18 décembre sera un jour férié au Qatar, avec un énorme feu d’artifice attendu sur la corniche en soirée et plusieurs animations durant toute la journée. La programmation de cette finale du Mondial le jour de la fête nationale n'est pas dûe au hasard. Les yeux du monde seront une nouvelle fois braqués sur le Qatar. En plus de ces événements, la cérémonie de clôture de la Coupe du monde est aussi annoncée comme "très importante" par l'organisation. L'artiste Gims, auteur de la chanson du Mondial, se produira en live au stade de Lusail juste avant France-Argentine. Nicolas Pelletier au Qatar



Bonjour à tous, La fin de la Coupe du monde c'est pour bientôt. Mais quel sprint final! Dès samedi, la petite finale opposera le Maroc et la Croatie. Porte-drapeau de l'Afrique et du monde arabo-musulman, l'équipe marocaine va tenter de monter sur le premier podium de son histoire au Mondial. En face, les partenaire de Luka Modric voudront à nouveau briller et s'offrir une belle médaille de bronze. Le lendemain dimanche, jour de la fête nationale au Qatar, la France et l'Argentine vont offrir une finale de gala lors d'un choc entre deux favoris. Les Bleus de Kylian Mbappé face aux Argentins de Lionel Messi. On en salive déjà.