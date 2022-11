Coupe du monde 2022: le Qatar appelle à mettre les "préjugés de côté"

Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage de la Coupe du monde 2022, assure dans une tribune que le tournoi sera "un symbole de progrès, puisqu’il a notamment contribué à des réformes en matière de droit du travail de notre pays".

Plus qu’une journée à patienter. Après douze ans de préparatifs et de controverses sans précédent autour du tournoi, notamment sur le respect des droits humains, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) sera donné dimanche avec le match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur (17h).

Ce 22e Mondial de l’histoire, le premier à être organisé dans un pays arabe et le premier à être programmé en fin d'année civile, n'a cessé de faire débat depuis son attribution surprise en 2010. Entre les accusations de corruption, les questions sur les droits des travailleurs migrants, le sujet des discriminations à l'égard des femmes ou des personnes LGBTQ+, ou encore l’impact environnemental de la compétition… ce Mondial a suscité une contestation rare. Mais à l’approche de la cérémonie d’ouverture, l’émirat appelle à mettre les "préjugés de côté".

Le Mondial présenté comme "un symbole de progrès"

C’est le sens du message passé par Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage de la Coupe du monde 2022, dans une tribune publiée originalement dans The Times. "Cette Coupe du monde est probablement celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de commentaires et fait couler le plus d’encre, et ce avant même le premier coup d’envoi, explique-t-il. Il est profondément regrettable qu'une grande partie de ces commentaires tendent vers une acceptation de la désinformation, un rejet de la nuance et de l’analyse, et qu'ils soient souvent sous-tendus par des visions racistes basées sur des préjugés et des stéréotypes de longue date à propos du Moyen-Orient et du monde arabe."

Et d’ajouter : "Cela ne veut pas dire que nous rejetons les critiques constructives. Nous prenons contact avec l’ensemble des personnes qui en émettent et considérons chacun de leurs mots. Nous avons fait en sorte que ce Tournoi soit un symbole de progrès, puisqu’il a notamment contribué à des réformes en matière de droit du travail de notre pays. Ces évolutions sont reconnues internationalement."

Convaincu que ce Mondial laissera "un héritage de fraternité et d’empathie qui lutte contre les malentendus, les préjugés et les stéréotypes", Hassan Al Thawadi se veut pragmatique : "Même si pour certains le Qatar et le monde arabe ne sont pas aptes ou ne méritent pas d’être le pays hôte, les faits suggèrent que cette opinion n’est pas unanime : 97% des billets sont vendus. (...) Nous sommes fiers de ce que nous sommes et des valeurs que nous défendons. Nous sommes une nation qui a toujours défendu l'ouverture, le dialogue entre les peuples et le rapprochement entre les personnes. Ces valeurs sont l'essence même de la Coupe du monde."