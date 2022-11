Coupe du monde 2022: concerts, trophée... à quoi va ressembler la grande "Fan Fest" de Doha

A la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur, la FIFA Fan Fest va ouvrir ce samedi. Des concerts sont prévus avec notamment la star colombienne Maluma.

C’est ce samedi soir à 19h heure locale que va vraiment démarrer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec l’ouverture de la FIFA Fan Fest et sa cérémonie "Welcome to Qatar" au Parc Al-Bidda sur la Corniche.

Avec la star Maluma

La chanteuse libanaise Myriam Fares et la star colombienne Maluma ouvriront la scène en direct avec des concerts solo ainsi qu'une performance en duo de l'hymne officiel du FIFA Fan Festival, Tukoh Taka (avec Nicki Minaj, Maluma et Myriam Fares). Plusieurs autres groupes musicaux se succéderont. Des représentants de la FIFA et du pays hôte sont attendus tout comme le trophée de la Coupe du monde.

Quant à la cérémonie d'ouverture prévue dimanche (un peu avant 17h heure française), elle durera selon nos informations plus de trente minutes dans le stade d’Al Bayt, au nord de Doha et qui possède 60.000 places.

Des membres du comité suprême en charge de la Coupe du monde 2022 décrivent le projet comme "assez impressionnant" et qui "va rappeler des grosses cérémonies comme aux Jeux olympiques". C’est d’ailleurs l’Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle, avant le premier match du Mondial entre le Qatar et l'Equateur (17h).