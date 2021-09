Coupe du monde 2022: le Qatar pousse pour imposer la vaccination obligatoire aux joueurs

Selon The Athletic, le Qatar compte faire entendre sa voix auprès de la Fifa et obliger tous les joueurs qualifiés pour la Coupe du monde 2022, qu'il organise, à se faire vacciner.

La vaccination chez les footballeurs est un sujet de débat brûlant. Tous les footballeurs ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, et certains parce qu’ils sont encore réticents à cette idée, à l’image de l'international suisse Granit Xhaka, seul joueur de la Nati à n'être ni vacciné ni immunisé contre le virus.

Contrôlé positif en septembre, le capitaine de la Nati a manqué deux matches comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. L’annonce était tombée au plus mal alors que l’Association du football suisse venait tout juste de recommander à ses clubs de se faire vacciner, dans un pays où le taux de vaccination (52%) est encore très inférieur à celui de ses voisins européens.

Milieu de terrain d'Arsenal, en Premier League, Granit Xhaka n'est pas un cas isolé dans le championnat d'Angleterre. Fabian Delph, par exemple, s'est même opposé publiquement à la vaccination. La vaccination est seulement "encouragée" par la Premier League, et n'a pas été rendue obligatoire, contrairement à ce que pressentaient les journaux britanniques cet été.

Des alternatives sont en discussion

Organisateur de la prochaine Coupe du monde, en 2022, le Qatar a déjà fait savoir qu’il ne transigera pas pour autant, rapporte The Athletic. Tous les joueurs souhaitant participer au Mondial 2022 devront être vaccinés,.

Les discussions se poursuivent entre les parties prenantes, y compris la FIFA et les autorités médicales qataries, afin de trouver une solution à l'amiable, car toutes les parties ne veulent pas que le tournoi soit privé de ses joueurs vedettes, précise The Athletic. Différentes options seraient actuellement discutées, y compris des alternatives telles que l'obligation pour les joueurs de rapporter des tests négatifs tous les trois jours.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré à The Athletic : "À la lumière de la pandémie de COVID-19, le Qatar, en tant que pays hôte, fournira les garanties nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous ceux qui participent à la compétition. Tous les participants doivent suivre les conseils de voyage des autorités qataries et les dernières directives du ministère de la Santé publique." Le Qatar est l’un de ces rares pays - ils sont cinq désormais - à avoir vacciné plus de 80% de sa population totale, se rapprochant du seuil d’immunité collective.