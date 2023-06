Coupe du monde 2022: le très gros chambrage de l’Argentine contre la France, six mois après la finale

Six mois après le sacre mondial des coéquipiers de Lionel Messi face aux Bleus, l’Argentine a chambré la France dans une vidéo publiée sur Twitter. L’Albiceleste utilise une référence à la gastronomie française et au guide Michelin pour se moquer de l’Hexagone.

Si vous n’avez toujours pas digéré la dernière finale de la Coupe du monde, on vous conseille de ne pas lire les lignes qui vont suivre. Car, six mois après la finale du Mondial qatari entre la France et l’Argentine, l’Albiceleste a décidé d’en rajouter une couche sur Twitter.

Dimanche, soit six mois jour pour jour après le sacre des coéquipiers de Lionel Messi, le compte de la sélection argentine a publié une vidéo de plus de deux minutes dans laquelle un chef français énumère les ingrédients nécessaires pour avoir une troisième étoile. Une référence directe au célébre guide Michelin… et à la troisième étoile glanée par l’Argentine le 18 décembre dernier au Qatar.

"La troisième étoile n'est pas pour tout le monde"

"En 1936, les Français ont créé la distinction la plus prestigieuse de la cuisine mondiale. Et savez-vous combien d'étoiles ils donnent à ce qui atteint l'excellence ? Trois", débute ainsi la vidéo. Avant l’énumération des ingrédients. "La troisième étoile n'est pas pour tout le monde. Il faut un chef qui domine la technique (on voit alors Lionel Scaloni apparaître à l'écran). Un menu avec beaucoup de personnalité, qui par moments te donnerait envie de le manger cru. Un couteau bien aiguisé, un plat gagnant, un bijou. Il faut mettre de l'œuf, un peu de piment rouge et l'arôme intense du romarin. Tout en julienne, et le feu au maximum. Bien croquant, on chauffe bien, on remue, encore et encore."

"Comment on finit par le cuire ? Au bain-marie (en référence à Angel Di Maria, buteur lors de la finale, ndlr). C'est écrit sur la carte, l'amour en cuisine ne rate jamais. Tu le sors (le tir au but), avec un gant à portée de main. Et quand tu vois que c'est bien cuit au four, tu lui donnes la petite touche finale. Parce qu'il a ce goût unique au monde, l'ingrédient secret, celui qui rend fou, et on entend: Merci ! Merci ! Et les gens veulent une autre tournée. C'est magique. Le goût de la troisième étoile est inégalable. Pour porter un toast à ces six mois : la meilleure Coupe du monde et le football champagne. Santé champions !" On saluera au moins la créativité et le temps utilisé pour élaborer ce chambrage.