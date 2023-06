Mercato: Di Maria annonce son départ de la Juventus Turin et se retrouve libre sur le marché des transferts

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria ne prolongera pas son aventure à la Juventus Turin. L'Argentin de 35 ans a annoncé son départ du club bianconero via un long post sur Instagram.

L’aventure n’aura duré qu’une petite saison. Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain en juillet dernier, Angel Di Maria quitte la Juventus Turin. Le milieu de terrain argentin de 35 ans était en fin de contrat le 30 juin et a donc décidé de ne pas prolonger.

"Je suis arrivé au terme d'une étape difficile et compliquée. Je pars avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui a tout donné pour que le club continue à gagner des titres, mais cela n'a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d'emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j'ai fait partie, a écrit l’international argentin sur Instagram. Merci à tous mes camarades pour l'affection qu'ils m'ont témoignée depuis le premier jour, je me suis toujours senti chez moi."

Le Barça et l'Arabie saoudite seraient notamment intéréssés

Cette saison, Di Maria a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus (26 titularisations), pour huit buts et sept passes décisives. Sur le plan collectif, les hommes de Massimiliano Allegri ont toutefois connu un exercice décevant, avec une 7e place en Serie A (en comptant 10 points de pénalité) et une élimination en demi-finale de Ligue Europa contre Séville après être sortis en poule de Ligue des champions.

Libre de s’engager avec l’équipe de son choix, Di Maria a récemment été envoyé du côté du Barça. Selon Relevo, le club blaugrana mise sur un départ en attaque et surtout un retour de Lionel Messi, conscient de la complicité entre les deux hommes au sein de l’Albiceleste, avec laquelle ils ont remporté ensemble la dernière Coupe du monde.

En dehors du Barça, des contacts auraient également été établis avec l’Arabie saoudite, où il pourrait - là aussi - potentiellement retrouver Messi. Galatasaray et Benfica seraient également intéressés.