Coupe du monde 2022: les clubs les plus représentés au Mondial (le Bayern en tête)

Alors que les 32 sélections ont dévoilé leur liste pour la Coupe du monde au Qatar, les clubs du top 5 européen sont bien représentés, notamment le Bayern (17 joueurs), Manchester City et le Barça (16).

À cinq jours du début de la Coupe du monde, on connaît désormais tous les joueurs qui disputeront le 22e Mondial de l’histoire à partir du 20 novembre au Qatar. Selon les données établies par le site SafeBettingsites.com, la Premier League est le championnat le plus représenté, avec pas moins de 134 joueurs. Suivent la Liga (83), la Bundesliga (78), la Serie A (67) et la Ligue 1 (56).

Le premier championnat non-européen est la MLS (35), devant les championnats d’Arabie Saoudite et du Qatar (33).

Les championnats les plus représentés au Mondial

1. Premier League (164)

2.Liga (83)

3.Bundesliga (78)

4. Serie A (67)

5. Ligue 1 (56)

6. MLS (35)

7. Arabie Saoudite / Qatar (33)

9. Championship (25)

10. Liga mexicaine / Jupiler League Belge (23)

12. Eredivisie / Liga Nos / Super Lig turque (19)

15. Liga du Costa Rica (16)

16. K-League / Greece Super League / Scottish Premiership (13)

19. Swiss Super League / championnat d’Iran (9)

Le Bayern forte tête, Al-Sadd au pied du podium

Du côté des clubs, le Bayern Munich, bien aidés par ses Allemands (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller), est le club le plus représenté au Qatar (17). Suivent Manchester City et le FC Barcelone, avec 16 éléments. Au pied du podium, on retrouve le club qatari d’Al-Sadd (15). Premier club français, le PSG (11 joueurs) envoie autant de joueurs que le Borussia Dortmund, Tottenham, la Juve et l’Ajax.

Les clubs les plus représentés à la Coupe du monde

1. Bayern Munich (17)

2. Manchester City / Barcelone (16)

4. Al-Sadd (15)

5. Manchester United (14)

6. Real Madrid (13)

7. Chelsea / Al Hilal (12)

9. Tottenham/PSG/Dortmund/Juventus/Ajax (11)

14. Arsenal/FC Séville (10)