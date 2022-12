Coupe du monde 2022: les coulisses d'Angleterre-France et de la qualification des Bleus

L'équipe de France s'est qualifiée samedi soir pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en éliminant l'Angleterre (2-1). Avant d’affronter les Anglais, dans ce qui était leur premier grand rendez-vous dans ce Mondial, les Bleus étaient très concentrés mais assez sereins.

C'est fait, l'équipe de France est dans le dernier carré de la Coupe du monde, qualifiée pour une demi-finale face au Maroc (mercredi à 20h) grâce à sa victoire face à l'Angleterre samedi soir (2-1). Un premier grand rendez-vous dans ce Mondial pour les joueurs de Didier Deschamps, abordé avec sérieux et sérénité.

La stupeur de l'élimination du Brésil

La veille du quart de finale, certains joueurs sont réunis dans une pièce pour se faire couper les cheveux: il faut être impeccable devant les millions de téléspectateurs qui vont scruter les moindres détails de ce duel franco-britannique. Ça chambre, ça rigole, dans une ambiance bon enfant et devant le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Les joueurs sont surpris par l’élimination du Brésil plus tôt dans la journée et le sujet s’invite naturellement dans les discussions. La détresse de Marquinhos interpelle plusieurs joueurs: "Il ne mérite pas ça", lance son coéquipier au PSG Kylian Mbappé, déjà très concentré sur ce qui attend les Bleus le lendemain.

Après la qualification poussive de l’Argentine la morale de cette soirée de rafraichissement capillaire est la suivante: interdiction de se reposer sur ses lauriers. Tout le monde peut être éliminé. La preuve avec les sélections prestigieuses qui ont déjà fait leurs bagages: l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Brésil.

Pour ce match face aux Anglais, Didier Deschamps a une idée bien définie de ce qu’il souhaite mettre en place. L’adversaire a été préparé avec minutie, les défauts comme les qualités ont été passés à la loupe par les analystes vidéo Eric Dubray et Thierry Marszalek. Vendredi soir, après le dîner, le sélectionneur réunit exclusivement les 11 titulaires dans une pièce, comme il l’avait fait en Russie il y a quatre ans. Le plan de bataille du choc contre les Three Lions est abordé dans les détails, sur tableau noir.

Les Bleus choqués par les propos des tabloïdes anglais

Beaucoup de jeunes découvrent la Coupe du monde et donc ce niveau de compétition. Ils n’ont pas besoin de grand-chose pour être surmotivés. La presse anglaise va cependant réussir l’exploit de les motiver un peu plus. Le groupe est choqué les tabloïds qui font du capitaine Hugo Lloris le maillon faible de l’équipe de France. Les joueurs font bloc derrière leur gardien, devant des critiques qu’ils trouvent surréalistes pour un joueur qui joue dans le championnat anglais depuis des années et qui a fait ses preuves en Premier League. Hugo Lloris va apporter la réponse sur le terrain, comme il l’avait promis en conférence de presse. Ses arrêts seront déterminants, comme sur cette frappe de Jude Bellingham en tout début de deuxième période.

Les cadres à la manœuvre sur le terrain et dans le vestiaire

Il prendra aussi ses responsabilités à la pause pour encourager ses coéquipiers à poursuivre leurs efforts. Raphaël Varane, dont le coup de gueule avait marqué les esprits lors du dernier match contre la Pologne, aura un mot pour ses coéquipiers. Olivier Giroud également et, plus surprenant parce qu’il n’en a pas l’habitude, Antoine Griezmann va lui aussi s’exprimer. Il le fait de plus en plus, notamment dans la vie du groupe. Le joueur de l'Atlético de Madrid a retrouvé le sourire. A la fin du match, "Grizi" fait partie de ceux qui se font le plus entendre, avec sa sono dans les mains. La chanson de Gala "Freed from desire", l’hymne des Bleus, résonne très fort dans le vestiaire.

Un vestiaire en feu, le discours de la ministre sur une malle en fer

La ministre des Sports va féliciter les joueurs. Debout sur une malle en fer, Amélie Oudéa-Castéra fait un discours. Son émotion est palpable. Elle félicite de manière très chaleureuse les joueurs. Le président de la Fédération n’est pas très loin. Noël Le Graët prend aussi la parole. Les deux sont applaudis.

Lilian Thuram vient passer le flambeau à Hugo Lloris, désormais joueur le plus capé de la sélection avec 143 matchs au compteur. Claude Makelele, vice-champion du monde 2006, est là aussi. Une ambiance de fête qui se poursuit jusqu’à l’hôtel Al Messila, camp de base des Tricolores. L’accueil du personnel de l’hôtel est à la hauteur, les confettis pleuvent, le tube de Gala est évidemment diffusé. Une haie d’honneur est faite aux joueurs et au staff. En queue de peloton: Antoine Griezmann, tout sourire avec son maté à la main. Le désormais meilleur passeur décisif de l’histoire de l’équipe de France monte même sur une petite fontaine située dans le hall de l’hôtel en dansant. Puisqu’on vous dit qu’il est heureux…