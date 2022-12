Équipe de France: Deschamps n’a encore rien décidé concernant son avenir

En qualifiant l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps s’est offert la possibilité de décider de son avenir, alors que son contrat de sélectionneur court jusqu’à la fin du mois. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, souhaite qu’il poursuive sa mission entamée en juillet 2012. Mais le coach des Bleus y réfléchira à la fin du Mondial au Qatar.

L’objectif est atteint. Didier Deschamps avait pour mission d’emmener l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Et en venant à bout de l’Angleterre, samedi au Qatar (2-1), les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré. Ils affronteront le Maroc, mercredi à Al-Khor (20h), en espérant atteindre la quatrième finale de leur histoire (après 1998, 2006 et 2018). Un parcours qui place d’ores et déjà Deschamps dans une position confortable. Alors que son contrat court jusqu’à la fin du mois, le coach de 54 ans va pouvoir choisir lui-même s’il souhaite prolonger son aventure, entamée durant l’été 2012. Il y a plus de dix ans.

Mais le technicien basque ne va pas précipiter son choix. DD ne décidera rien avant la fin de ce Mondial au Moyen-Orient. Une fois le tournoi terminé, il devrait prendre quelques jours de repos avant d’entamer sa réflexion. Difficile de dégager une tendance aujourd’hui. Une chose est sûre, l’ancien capitaine des Bleus a su fédérer son vestiaire et créer une relation de confiance avec ses jeunes joueurs.

"Chaque chose en son temps"

"J'ai la main, donc je déciderai, a expliqué Deschamps en conférence de presse. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’être là, c’est encore mieux d’atteindre les objectifs. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre."

Dans un entretien accordé mardi au Figaro, Noël Le Graët a milité pour le maintien de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Avec l’Euro 2024 en Allemagne dans le viseur. "Il faudra voir tout cela ensemble. C'est à lui de décider de rester ou non, a confirmé le président de la Fédération française de football. C'est un poste exposé, difficile, soumis à une rude pression. Il est fait pour cette fonction et je pense qu'il préfère la sélection à un club. On verra bien. Je ne peux pas m'engager pour lui."

Le Graët: "Mon souhait, c'est que Didier reste"

Relancé sur la possibilité qu’un autre entraîneur prenne la relève, et pourquoi pas Zinedine Zidane, le patron de la fédération a clairement donné sa préférence à DD: "Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu'il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête: mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? C'est le président qui parle, pas l'ami".