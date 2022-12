Coupe du monde 2022: les danses des Brésiliens ne sont pas un manque de respect, confirme Juninho

Dans Rothen s'enflamme, le consultant de RMC Sport, Juninho, a apporté des précisions sur l'origine des danses des joueurs brésiliens lors du Mondial, qui font énormément réagir.

"Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après ? Il faudra innover et faire quelque chose." Au moins, Raphinha avait prévenu tout le monde avant le début de la Coupe du monde. Durant le tournoi, le Brésil compte fêter chacun de ses buts avec un cérémonial très particulier. C’est ce qui s’est passé en phase de groupes contre la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0), mais aussi lors du huitième de finale avec ce 4-1 infligé aux Sud-Coréens.

Quatre buts lundi soir, et donc autant de danses. Même Tite a participé à ce show en se laissant aller à une danse de la joie, entouré de ses joueurs, après le troisième but inscrit par Richarlison. Un manque de respect, selon certains observateurs. Reconverti comme consultant, Roy Keane a dégainé sur la chaîne iTV : "Je trouve que c'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire. Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je pense que ça n'est vraiment pas bien."

Pas une provocation

Interrogé à ce sujet dans Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de l’OL et de la Seleçao Juninho a clarifié certains points sur RMC : "C’est culturel. Nous sommes un grand pays avec plusieurs cultures. On a par exemple la capoeira, une danse inventée par les esclaves. C’est magnifique. La plupart des joueurs qui dansent sont des jeunes comme Vinicius, Paqueta… Ils sont nés à Rio, un Etat associé à la fête. La plupart des danses viennent du funk, on bouge beaucoup son corps. Après, c’est la Coupe du monde, le monde entier regarde. Mais j'ai joué en Europe et je peux comprendre que ça puisse donner cette impression (de provoquer). Mais je vous rassure, ce n’est pas l’idée."

Pour notre consultant, ces danses peuvent toutefois être "risquées". "Imaginez ça contre l’Uruguay... Il y aurait eu trois cartons rouges ! Les Sud-Coréens ont été trop gentils. Les Uruguayens, eux, auraient peut-être répondu avec de l’agressivité…" Comment réagiront les Croates, prochains adversaires des Brésiliens, en cas de but vendredi (16h) en quarts de finale du Mondial ? Dejan Lovren a donné un début de réponse ce vendredi en conférence de presse : "Je n'y vois aucun manque de respect, je pense que les Brésiliens sont nés avec la chanson, la danse, cela fait partie de leur culture. Honnêtement, chacun peut faire ce qu'il veut pour fêter (un but)."