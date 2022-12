Coupe du monde 2022: quand Richarlison apprend la danse du pigeon à Ronaldo

Même la légende Ronaldo n'a pas échappé à la célébration du pigeon de Richarlison, qui s'est fait un plaisir de la lui enseigner après la qualification du Brésil pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Un festival initial pour se remettre dans le sens du jeu, puis un jeu à trois sur lequel Richarlison va au bout de son action pour conclure sereinement du gauche ce magnifique mouvement collectif qu’il avait initié de la tête: cela valait bien une petite danse du pigeon, sa marque de fabrique. L’occasion était si belle qu’il ne s’est pas contenté de la partager avec ses coéquipiers, l’attaquant brésilien s’est précipité vers le banc de touche pour fêter son 21e but en 41 sélections avec son entraîneur.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

La Seleçao nous a donc offert le spectacle en mondovision de son entraîneur imitant les battements d’aile et les mouvements de tête du pigeon, qui balance sa tête en marchant. Mais Tite se sent déjà un peu moins seul depuis que Ronaldo s’y est mis, lui aussi. Le Fenomeno a rencontré Richarlison après la victoire des Brésiliens (4-1) sur la Corée du Sud, un moment émouvant pour Richarlison, qui s’est en plus vu proposer par son idole de lui apprendre la fameuse dança do Pombo. Pour ceux qui l'auraient découvert hier soir, sachez que c’est une longue tradition.

"La danse du pigeon vient d’un groupe de Rio de Janeiro qui a fait une chanson en 2012. C’est devenu encore plus populaire quand je me suis mis à danser sur ça à la maison, tout le monde a commencé à me copier", expliquait Richarlison en 2017, avant son arrivée à Everton. En 2020, le buteur de Tottenham s’imaginait déjà exécuter son pas de danse favori au Qatar: "Ça plaît aux supporters, surtout aux enfants. Je l’ai déjà faite en Seleção avec Neymar, je la fais régulièrement en club et j’ai bien l’intention de marquer beaucoup de buts et de la faire souvent pendant la Coupe du monde 2022." Contrat rempli.

Et forcément, cela a ravi McFaisca, chauffeur pour une plateforme de transport dans l'État de Rio de Janeiro. Resté célèbre pour son titre, il ne l’est pas suffisamment pour vivre de la musique, au point qu’il n’aurait plus donné de concert depuis trois selon Globo. Pas de quoi lui retirer la joie de voir son titre célébré de cette manière: "Je suis enroué à force de crier (rires). J'allais filmer, mais mon téléphone a planté", a-t-il déclaré à Globo après la qualification du Brésil pour les quarts de finale, ajoutant: "J'ai vu tellement de gens danser, mais Tite, jamais je ne l’aurais imaginé." Et Ronaldo ?