Coupe du monde 2022: les larmes de joie des Marocains, qualifiés pour les 8emes de finale

Grâce à son match nul face au Canada (0-0) ce jeudi lors de la 3eme journée du groupe F, le Maroc s’est qualifié pour les 8emes de finale de la Coupe du monde, 36 ans après le Mondial 86. Les joueurs de Walid Regragui ont fêté comme il se doit cet exploit.

Le Maroc nage en plein bonheur. Les Lions de l’Atlas ont écrit ce jeudi l’une des plus belles pages de l’histoire du football marocain. Après avoir battu la Belgique dimanche, la sélection marocaine a obtenu ce jeudi un match nul face au Canada (0-0) qui lui ouvre les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une première depuis le Mondial 86 au Mexique.

Canada-Maroc : Regragui porté en triomphe par les joueurs marocains © AFP

Hakimi en larmes

Au coup de sifflet final, les partenaires de Sofiane Boufal ont laissé exploser leur joie. Entre rires et larmes (notamment celles d'Achraf Hakimi), ils ont fêté cette première depuis 36 ans avec leurs supporters, au stade Al-Thumama de Doha. Le sélectionneur Walid Regragui a été porté en triomphe par ses joueurs. Ces scènes de liesses devraient se répétées au Maroc et bien sûr en France jusque très tard dans la nuit. On a déjà pu le constater à Lyon et à Paris, sur les Champs-Elysées. Le Maroc briguera une place en quarts (ce serait une première) mardi face au 2eme du groupe E (le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne).