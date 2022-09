Coupe du monde 2022: les organisateurs qataris agacés par le document sur les règles strictes à respecter

Le Comité suprême Qatar 2022 est agacé par la publication d'un document listant les règles à respecter pendant la Coupe du monde. L'organisation de la compétition assure que certaines informations sont inexactes, notamment sur les tenues recommandées.

Les informations publiées hier par RMC Sport et certains autres médias européens sur les règles à respecter au Qatar lors de la Coupe du monde ont étonné puis fortement agacé au sein du Comité suprême Qatar 2022. Accusé initialement d’être un faux par les organisateurs, ce document a bien été rédigé par la FIFA et mis à disposition des détenteurs de droits sur l’extranet de l’instance internationale dans l’onglet "Broadcaster Information Center".

Les indications sur comment se comporter et s'habiller au Qatar y sont strictes et nombreuses. Il est ainsi demandé aux femmes de porter des pantalons longs ou des jupes et chemises longues, en veillant à ne pas avoir de vêtements transparents ou trop serrés. Il est spécifié l'interdiction de s'habiller avec des vêtements courts.

Des relations tendues entre la FIFA et le Comité suprême

Les hommes, eux, doivent éviter les pantalons skinny, les chemises sans manches et les shorts de sport en public. Les marcels ou t-shirts sans manche ou à col V très bas ne pas autorisés. D'autres instructions figurent sur ce document concernant l'alcool, le comportement à avoir vis-à-vis des femmes ou les bijoux que l'on peut porter ou non.

Mais selon le Comité suprême Qatar 2022, à aucun moment ce document n’a été relu et encore moins validé par les autorités locales. Selon elles, il y aurait plusieurs fausses informations, notamment en ce qui concerne l’habillement et la longueur des tissus adéquats. Les organisateurs ont demandé à ce que ce document soit retiré de l’extranet.

Des échanges tendus ont eu lieu ce vendredi entre la FIFA et le Comité suprême, preuve qu’à moins de deux mois de la Coupe du monde les relations sont loin d’être fluides entre les deux parties. Contactée par RMC Sport, la FIFA n’a pas donné suite.