Coupe du monde 2022: l'alcool autorisé mais dans des endroits précis et à certains horaires

La consommation d'alcool sera bien autorisée pour les supporters durant la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). L'organisation du Mondial a publié un document avec les règles à respecter. Dans les "fan zones" et aux abords des stades, l'alcool sera autorisé à certains moments de la journée et de la nuit.

Le Qatar autorise la consommation d'alccol pendant le Mondial. Un document de l'organisation indique que la consommation d'alcool sera bien autorisée durant la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) sous certaines conditions et à des heures précisées par le rapport. Les restrictions libérales prévues sur l'alcool sont une surprise étant donné les lois strictes de Doha. L'alcool n'est pas interdit au Qatar, mais son accès est limité, généralement aux restaurants et bars agréés de certains hôtels.

L'alccol autorisé aux abords des stades, à certains horaires

À l'intérieur des "fan zones", d'une capacité de 40 000 personnes, principalement le long d'un tronçon de la corniche du front de mer à Doha, la bière sera disponible uniquement entre 18h30 et 1 h du matin, quelles que soient les horaires des matches. Les rencontres programmées à 16h, heure qatarie, ne seront donc pas concernées et les spectateurs présents en "fan zones" devront se contenter de boissons sans alcool. Plus largement, près de la moitié des matches de la phase de groupes - 23 sur 48 - se joueront partiellement ou entièrement avant 18h30. Huit des matches à élimination directe seront également concernés par cette restriction, dont la finale, qui débutera à 18 heures, heure qatarie.

Cependant, les bars à l'intérieur du périmètre du stade – mais pas à l'intérieur du stade – ont été autorisés à servir de la bière avant et après les matchs.