Coupe du monde 2022: les réactions et les unes de la presse internationale après le tirage

Le tirage au sort de la Coupe du monde ce vendredi a provoqué forcément de nombreuses réactions dans la presse sportive. Au Danemark et en Tunisie, deux adversaires de l'équipe de France, les réactions ont été assez contraires.

Les nations qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont désormais un peu plus de sept mois pour se préparer avant le début des hostilités. Le tirage au sort de la phase de groupes a été réalisé ce vendredi soir, où la France a hérité du Danemark et de la Tunisie. Reste à connaître le nom de la dernière équipe du groupe D, qui sera connu après un barrage intercontinental entre le Pérou et le vainqueur d'un pré-barrage entre l'Australie et les Emirats Arabes Unis.

Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark attire surtout l'attention et jouera à nouveau face à l'équipe de Didier Deschamps. "Cela aurait pu être pire. L'équipe danoise est au moins un niveau au-dessus des autres adversaires du groupe", résume le média danois DR par l'intermédiaire de l'un de ses consultants. "Le Danemark va probablement passer", lance déjà le quotidien généraliste Ekstra Bladet.

Du côté de la presse tunisienne, on estime aussi que la sélection "a évité le pire", à l'image du site Kawarji. Mais après les barrages, La Presse de Tunisie voyait plutôt une "qualification non convaincante" et pense que "ce sera dur d'en sortir": "Bref, les joueurs qui seront retenus pour disputer la phase finale de la prochaine Coupe du monde devront cravacher très dur pour pouvoir faire déjà bonne figure avant d’aspirer à une qualification au second tour."

"L'Allemagne a un problème" pour la presse espagnole

"La deuxième étoile vient d'Orient", avance déjà Marca, alors que l'Espagne se trouve avec l'Allemagne, le Japon et le vainqueur d'un barrage intercontinental entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. "L'Allemagne a un problème", estime le journal madrilène As. "L'Allemagne est un géant malade qui est toujours candidat au titre à chaque tournoi", répond l'agence de presse Europa Press.

Au Portugal, Record se focalise sur la Corée du Sud de Paulo Bento, l'ancien sélectionneur de la Seleçao. L'équipe de Fernando Santos se trouve dans un groupe avec le Ghana et l'Uruguay.

"Déjà une finale" face à la Croatie pour la Belgique

Le tirage n'a pas été clément spécialement pour la Belgique, qui tombe sur la Croatie, dernière finaliste de la Coupe du monde. "Déjà une finale avant les huitièmes", titre DH alors que les Diables rouges affronteront aussi le Maroc et le Canada. Pour la Suisse, "c'est un air de déjà vu" comme le note Le Temps, alors que la Nati retrouve le Brésil et la Serbie, comme lors de l'édition 2018. Le Cameroun complète ce "groupe très difficile."

Dans le groupe du pays hôte, les Pays-Bas sont dans une situation "très favorable" selon NOS, alors que le Sénégal et l'Equateur défieront aussi les Oranje. La sélection de Louis van Gaal pourrait retrouver l'Angleterre potentiellement lors des huitièmes. "It's Iranian men, allelujah", ironise The Sun pour les Three Lions qui joueront face aux Etats-Unis et l'Iran, deux nations dont les relations géopolitiques sont froides.