Coupe du monde 2022: surprise, le Qatar ne jouera pas le match d'ouverture

Dans les grandes compétitions, la tradition veut que le pays hôte ouvre le bal. Elle ne sera pas respectée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar puisque le premier match verra le Sénégal de Sadio Mané affronter les Pays-Bas de Frenkie De Jong.

Changement de programme. La Coupe du monde 2022 au Qatar s'ouvrira le 21 novembre par une affiche Sénégal - Pays-Bas, selon le calendrier complet publié vendredi par la Fifa, qui a relégué en soirée Qatar-Equateur, le premier match du pays hôte, pourtant appelé traditionnellement à ouvrir le bal au Mondial.

>> Revivez le tirage au sort du Mondial

La rencontre entre l'équipe A1 issue du tirage (le Qatar) et l'équipe A2 (l'Equateur) avait été initialement positionnée à 11h (heure française) au stade Al-Bayt, à Al-Khor, sur tous les documents fournis par la Fifa, qui a modifié ses horaires tard vendredi soir, au moment de diffuser le programme des matchs. La rencontre entre les Qatariens et les Equatoriens a donc été programmée à 17h (heure française) au stade Al-Bayt, soit après deux autres matchs inauguraux, Sénégal - Pays-Bas au stade Al-Thumama à 11h et Angleterre-Iran à 14h au stade international Khalifa.

Pas encore d'explication

Sollicitée par l'AFP, la Fifa n'était pas joignable dans la nuit de vendredi à samedi pour expliquer ce changement inattendu. Mais le calendrier resserré de cette Coupe du monde, la première à être organisée en hiver en contraignant les grands championnats européens de clubs à faire relâche, a peut-être poussé à programmer quatre matchs lors de la première journée de compétition, et non le seul match du pays hôte.

Solidement ancrée, la tradition qui veut que la nation organisatrice donne le coup d'envoi des grandes compétitions de football souffre parfois d'exceptions, comme en 2002 lorsqu'il y avait deux pays hôtes (Japon et Corée du Sud).

Placée dans le groupe D, l'équipe de France jouera de son côté son premier match le 22 novembre face à un barragiste, avant d'enchaîner le 26 face au Danemark et de conclure le 30 contre la Tunisie.