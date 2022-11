Coupe du monde 2022: Les records à battre

Certains sont inatteignables, comme celui du Français Just Fontaine. D'autres pourraient être battus, notamment par Messi, tous les records de la Coupe du monde sont remis en jeu pour cette édition 2022.

Des 13 buts en un seul tournoi de Just Fontaine (1958) au quintuplé d'Oleg Salenko (1994), l'histoire de la Coupe du monde est riche de records à battre, comme celui des participations, égalé en 2022 par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avec une cinquième apparition.

Records collectifs

Le Brésil "Pentacampeão"

Le Brésil détient le record de victoires finales avec cinq titres (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), devant l'Allemagne (la RFA en 1954, 1974 et 1990 - juste avant la réunification - puis en 2014) et l'Italie (1934, 1938, 1982 et 2006), la grande absente de l'édition 2022, comme elle l'avait été en 2018.

Brésil seul fidèle

Seul le Brésil a disputé les 21 Coupes du monde précédentes.

L'Allemagne, qui en a disputé 19, détient le record de finale disputées (8) et de demi-finales (13).

Un match, 12 buts

Le match le plus prolifique de l'histoire de la Coupe du monde est un quart de finale 1954 Autriche-Suisse (7-5), avec des triplés de Theodor "Turl" Wagner pour les successeurs de la "Wunderteam" et de Josef Hügi pour les Helvètes.

Ce match est aussi celui de la plus belle "remontada" puisque la Suisse menait 3-0 au bout de 19 minutes.

Onze buts ont été marqués à Strasbourg où le Brésil a battu la Pologne (6-5 a.p) en 8e de finale en 1938. Si le génial Leonidas a signé trois buts pour la Seleçao, Ernest Otton Willimowski en a réussi quatre pour les "Biale Cervoni" (Rouges et Blancs).

Neuf buts d'écarts

Les trois plus larges victoires se sont terminées par neuf buts d'écart, et la Hongrie en a signé deux. Elle a battu la Corée du Sud 9-0 en 1954, avec un triplé de Sandor Kokcis, et 10-1 contre le Salvador en 1982, avec un coup du chapeau pour Laszlo Kiss. La Yougoslavie a aussi passé un 9-0 au Zaïre en 1974, avec cette fois un triplé signé Dusan Bajevic.

Records individuels

Pelé trois fois couronné

Le joueur le plus titré est Pelé, trois fois champion du monde (1958, 1962 et 1970)

Le roi Lothar 1er

L'Allemand Lothar Matthaüs a disputé le plus de matches de Coupe du monde, 25 de 1982 à 1998, en cinq éditions. Il devance un autre Allemand, Miroslav Klose (24 de 2002 à 2014), et l'Italien Paolo Maldini (23 de 1990 à 2002).

Lionel Messi (19 matches) et Cristiano Ronaldo (17 matches) peuvent les rejoindre sur le podium si l'Argentine et le Portugal brillent au Qatar.

Messi et Cristiano Ronaldo rejoignent le gotha

L'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo vont devenir en 2022 les cinquième et sixième joueurs à disputer une cinquième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014 et 2018).

Ils s'apprêtent à rejoindre l'Allemand Lothar Matthaüs, les Mexicains Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 et 1966) et Rafael Marquez (1998, 2002, 2006, 2010 et 2014) et l'Italien Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 et 2014).

Deschamps a rejoint Zagallo et Beckenbauer

Le Français Didier Deschamps est champion du monde comme joueur (1998) et comme sélectionneur (2018).

Avant lui seuls le Brésilien Zagallo (1958 et 1962, puis 1970) et l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 puis 1990) avaient réalisé cet exploit. Zagallo était même encore entraîneur adjoint lors du couronnement de la "Seleçao" en 1994.

Klose et Fontaine au royaume des buteurs

L'Allemand Miroslav Klose est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (16 buts, en quatre éditions).

En une seule édition, il sera difficile de faire mieux que le Français Just Fontaine, 13 buts en 1958.



Les meilleurs buteurs:



1. Miroslav Klose (Allemagne) 16 buts



2. Ronaldo (Brésil) 15 buts



3. Gerd Müller (RFA) 14 buts



4. Just Fontaine (France) 13 buts

La quinte de Salenko

Seul le Russe Oleg Salenko a réussi un quintuplé en Coupe du monde, lors de Russie-Cameroun (6-1) en 1994.



Derrière lui, six joueurs ont réussi un quadruplé:



Ernest Otton Willimowski (Pologne, 1938, défaite 6-5 a.p. contre le Brésil)



Ademir (Brésil, 1950, 7-1 contre la Suède)



Sandor Kokcis (Hongrie, 1954, 8-3 contre la RFA au premier tour)



Just Fontaine (France, 1958, 6-3 contre la RFA)



Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 contre la Corée du Nord)



Emilio Butragueño (Espagne, 1986, 5-1 contre le Danemark)

Hakan Sukur le plus rapide

Le Turc Hakan Sukur a marqué au bout de 10 secondes et 8/100e le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde, lors du match pour la troisième place gagné contre la Corée du Sud (3-2), en 2002.

Whiteside le plus jeune, Milla le plus vieux

Le plus jeune joueur d'une Coupe du monde reste le Nord-Irlandais Norman Whiteside, qui avait 17 ans et 42 jours contre la Yougoslavie (0-0), en 1982.

Le plus ancien est le gardien égyptien Essam el-Hadari, âge de 45 ans et 161 jours contre l'Arabie saoudite en 2018 (défaite 2-1 des "Pharaons"). Le plus vieux joueur de champ reste le Camerounais Roger Milla, qui avait 42 ans et 31 jours contre la Russie, où il a même marqué (défaite 6-1 des "Lions Indomptables").

Curiosités

Zéro pour Messi et Cristiano Ronaldo

Surprenant: les mégastars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comptent 12 Ballons d'Or à eux deux, mais aucun but marqué en matches à élimination directe en Coupe du monde !



En sept matches couperet, l'Argentin n'a jamais réussi à marquer, pas plus que le Portugais en six rencontres.

Les raclées en demi-finales

En 1930, pour la première édition, les deux demi-finales se terminent sur le même score de 6-1. L'Uruguay corrige la Yougoslavie et l'Argentine étrille les États-Unis.

Mais le record dans le dernier carré reste la demi-finale de 2014 où l'Allemagne a infligé un terrible 7-1 au Brésil, à domicile, à Belo Horizonte.

Le Canada attend son but

Pour sa deuxième participation, le Canada de l'attaquant lillois Jonathan David espère enfin marquer son premier but au Mondial. En 1986, il n'y était parvenu ni contre la France (1-0), ni contre la Hongrie (2-0) ni contre l'URSS (2-0).

Avec les "Canucks", quatre autres équipes n'ont jamais marqué en Coupe du monde, mais ne pourront pas se refaire au Qatar, soit parce qu'elle ne se sont pas qualifiées, soit parce qu'elles n'existent plus sous cette forme. Il s'agit des Indes orientales néerlandaises (un match en 1938), du Zaïre (trois matches en 1974), de la Chine (trois matches en 2002) et de Trinité-et-Tobago (trois matches en 2006).

La Bolivie a attendu son sixième match et sa troisième participation pour marquer enfin son unique but, en 1994 (défaite 3-1 contre l'Espagne).