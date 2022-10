Coupe du monde 2022: Polémiques, supporters, favoris, diffuseurs... Tout ce que vous devez savoir

A un mois du Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), il est encore temps de rattrapper son retard sur toutes les informations essentielles pour suivre cette édition de la Coupe du monde de football.

Une coupe du monde en hiver, pourquoi?

C'est une grande première, la Coupe du monde se déroulera pour la première fois au Qatar, qui a décroché l'organisation de la Coupe du monde 2022 en 2010 dans des conditions polémiques. L'événement a ensuite été décalé à la période novembre-décembre pour éviter les trop fortes chaleurs en été dans le golfe arabo-persique.

Pourquoi l'attribution de la coupe du monde au Qatar fait polémique?

L'attribution de la Coupe du monde a fait polémique en 2010 en raison des conditions troubles autour du vote du comité exécutif de la FIFA qui a donné la Coupe du monde 2018 à la Russie au détriment de l'Angleterre et celle de 2022 au Qatar au détriment des Etats-Unis. Les procédures d'attribution des Coupes du monde ont depuis été changées. Les polémiques ont ensuite monté au sujet du respect des droits humains au Qatar mais aussi sur les conditions de travail des ouvriers chargés de la contruction des stades et infrastructures et sur l'empreinte environnementale d'un tel événement. La Fifa s'est défendue en expliquant qu'il était important que la Coupe du monde ait lieu pour la première fois dans le monde arabo-musulman et que l'événement serait un accélérateur de changement (les conditions d'emploi des travailleurs émigrés au Qatar ont beaucoup changé depuis l'atribution de la Coupe du monde).

Quelles sont les spécificités de cette Coupe du monde au Qatar?

En plus de la période (novembre-décembre), qui a un énorme impact sur toute la saison des clubs et sur les coupes d'Europe, l'autre point marquant, c'est le très faible étalement géographique de la compétition, quand la Coupe du monde 2018 se déroulait sur trois fuseaux horaires en Russie et que celle de 2026 aura lieu dans trois pays, le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Les huits stades se trouvent dans un périmètres de 75 km2. Le tout nouveau réseau de métro dessert 5 des 8 stades. Les 3 autres sont facilement accessibles en navette. Ces transports seront en service 22h par jour. Les enceintes sont également flambant neuve. La majorité des stades viennent d’être construits, et les autres ont été largement rénovés.

Quelles solutions d'hébergement pour les supporters?

Difficile pour une seule ville, Doha, d'absorber un tel afflux de population sur une période aussi courte (un mois). Pour répondre à la demande, le Qatar a mis à la réservation une large gamme de logements (hôtels, navires, appartements, villas, campings). Au total, ce sont 130 000 chambres qui seront réservables à ou à proximité de Doha. Des paquebots de croisière serviront aussi d'hôtels flottants. Enfin les villes avoisinantes, comme Dubaï et Abu Dhabi, seront aussi mise à contribution, avec le développements de vols dans le Golfe pour faciliter le passage d'un Etat à l'autre, ce qui là aussi, ne va pas sans polémique.

L'alcool autorisé mais réglementé

Les restrictions libérales prévues sur l'alcool sont une surprise étant donné les lois strictes de Doha. L'alcool n'est pas interdit au Qatar, mais son accès est limité, généralement aux restaurants et bars agréés de certains hôtels. La vente d'alcool autour des stades de la Coupe du monde 2022 au Qatar ne "sera pas différente" de celles des Coupes du monde précédentes et se déroulera "comme d'habitude" dans le reste du pays, a assuré jeudi le PDG du tournoi, Nasser Al-Khater.

À l'intérieur de la principale "fan zone", d'une capacité de 40 000 personnes, principalement le long d'un tronçon de la corniche du front de mer à Doha, la bière sera disponible uniquement entre 18h30 et 1 h du matin, quelles que soient les horaires des matches.

Qui sont les favoris?

Le Brésil de Neymar est le plus grand favori d'un compétition qui a le plus souvent vu gagner une équipe d'Amérique du sud quand elle ne se déroulait pas sur le continent européen. L'argentine de Lionel Messi, qui est sur une longue série d'invincibilité est aussi un prétendant sérieux. Mais pour les Français, les favoris, ce sont les Bleus, selon un sondage Harris Interactive pour RMC. Dans une Coupe du monde avec un format aussi particulier, un grand nombres d'équipes sont aussi de srieux outsiders, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, le Sénégal...

Lionel Messi et Neymar lors d'un match Argentine-Brésil en 2021 © Icon Sport

Sur quelle chaînes regarder la Coupe du monde?

La 22e édition de la Coupe du monde de football, au Qatar (20 novembre - 18 décembre) sera diffusée Par BeIN Sports et TF1. TF1 diffusera les cinq meilleures affiches des huitèmes de finale et les trois meilleurs quarts de finale. Le programme a d'ailleurs changé récemment puisque la compétition devait commencer le lundi avec Sénégal-Pays-Bas. Le match Qatar-Equateur a finalement été avancé au dimanche. En raison du décalage horaire avec le Qatar, les matchs ne seront pas trop tardifs: 11h (la première semaine), 14h, 17h et 20h. La compétition sera aussi à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde de la Fifa, qui lance pour l'occasion une radio digitale 100% Coupe du monde. Et bien sûr, sur le site et l'application RMC Sport.