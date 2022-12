Coupe du monde 2022: les stats impressionnantes du Croate Perisic au Mondial, seuls Messi et Mbappé font mieux

Buteur ce lundi lors du 8e de finale du Mondial 2022 entre la Croatie et le Japon (1-1, victoire des Croates 3 tab à 1), Ivan Perisic est impliqué sur dix buts en Coupe du monde depuis 2014. Sur la période, seuls Lionel Messi et Kylian Mbappé font mieux.

C’est le Monsieur grand rendez-vous de la Croatie. Buteur lors de la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie contre la France (4-2), Ivan Perisic a récidivé ce lundi contre le Japon, cette fois pour envoyer les vice-champions du monde en titre en quart de finale du Mondial qatari (1-1, victoire des Croates 3 tab à 1).

Depuis la Coupe du monde au Brésil en 2014, Ivan Perisic a été décisif à 10 reprises (six buts, quatre passes décisives) dans la plus belle des compétitions. Sur cette période, seuls Lionel Messi (12, huit buts, quatre passes) et Kylian Mbappé (11, neuf buts, deux passes) ont fait mieux, même s’il est important de préciser que l’international tricolore n’était pas présent au Mondial 2014.

Premier Croate à marquer dans trois Coupes du monde différentes

Alors que les Japonais avaient ouvert le score ce lundi en 8e de finale, Perisic a permis à la Croatie de revenir au score d’une sublime tête à l’entrée de la surface au début de la seconde période. À 33 ans, le joueur de Tottenham est devenu le premier Croate à marquer dans trois Mondial différents. Il a également rejoint Davor Suker au premier rang des meilleurs buteurs de son pays en Coupe du monde.

En quart de finale, ce vendredi à 16h, les Croates défieront le vainqueur du match entre le Brésil et la Corée du Sud. Avec un Perisic qui sera de nouveau très important.